Microsoft heeft bevestigd aan een 'superapp' die alle Copilot AI-diensten combineert te werken en deze later dit jaar beschikbaar te stellen.

Afgelopen mei gingen er al geruchten over dit concept, maar tijdens het bekendmaken van diens kwartaalcijfers heeft ceo Satya Nadella de komst van de app bevestigd. Deze superapp zou alle diensten die via Microsoft's Copilot AI worden aangeboden combineren zodat er één handige app is waarin dit allemaal beschikbaar is. Denk aan Microsoft 365 Copilot, Github Copilot en de chatbot.

Aldus Nadella: "Copilot evolueert in een razend tempo van chat naar Cowork naar autopilots. Dit kwartaal brengen we alle Copilot-ervaringen samen, waaronder Code, in een superapp voor zowel consumenten als commerciële doeleinden. Dit is een gigantische stap voorwaarts, en ik kijk er naar uit om binnenkort meer informatie te delen."

Wat zijn superapps?

Superapps lijken het volgende grote doel van techbedrijf die zich met AI bemoeien te worden. Hierin worden diverse AI-modellen en -functionaliteiten van een bedrijf gecombineerd zodat alles handig in één app te vinden is.

Daarbij zijn er soms functionaliteiten ingebouwd waardoor de verschillende modellen samen kunnen werken, waardoor het makkelijker is om een AI-model aan het werk te zetten binnen zo'n superapp en deze zelfstandig door te laten werken. OpenAI - het bedrijf achter ChatGPT - hint ook al een tijdlang naar een superapp.

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