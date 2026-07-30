Grand Theft Auto 6 verschijnt op 19 november op PlayStation 5 en Xbox Series-consoles, met een mogelijke release op pc en next-gen consoles op een later moment. Maar het ligt genuanceerder, dat leggen we hieronder uit.

Dit artikel is onderdeel van onze grote FAQ rondom GTA 6, waarin zoveel mogelijk vragen rondom de game beantwoord worden.

De releasedatum van Grand Theft Auto 6

Na twee keer uitstellen staat de releasedatum van Grand Theft Auto 6 momenteel op 19 november 2026. De 'fysieke' versie van de game ligt echter al op 12 november in de winkels - die bevat een downloadcode die je alvast voor 19 november kunt invoeren.

De eerste aangekondigde releaseperiode van het spel was in het najaar van 2025, daarna mei 2026. Hoewel je het nooit zeker weet, lijkt de game nu echt uit te komen op 19 november.

Op welke platforms komt de game uit?

De game verschijnt in ieder geval op de PlayStation 5 en Xbox Series X- en S-consoles. Er gaan geruchten dat ontwikkelaar Rockstar Games een Switch 2-versie van het spel overweegt, maar neem dat vooral met een korrel zout gezien de hardwarecapaciteit van het hybride-platform van Nintendo.

Daarnaast wordt gespeculeerd dat GTA 6 voor PlayStation 6 en de volgende generatie Xbox-consoles verschijnt, gezien die mogelijk al vanaf 2027 in de winkels liggen. Hoewel de kans groot is dat er op den duur een versie voor die nieuwe platforms verschijnt, worden de PlayStation 5 en Xbox Series X en S vrijwel zeker niet overgeslagen. Inmiddels zijn de consoles gezamenlijk ruim 120 miljoen keer over de toonbank gegaan, waardoor de install base voor Rockstar veel aantrekkelijker is dan een nieuw platform.

© Rockstar Games

Komt GTA 6 ook naar pc?

Take-Two Interactive-baas Strauss Zelnick heeft al meermaals een pc-versie van de game genoemd, en zegt dat het een 'kwestie van middelen' is dat GTA 6 eerst op consoles uitkomt. Uitgaande van Rockstars meest recente titels kan dat tussen één en twee jaar duren. GTA 5 kwam 19 maanden na de consolerelease naar pc, en Red Dead Redemption 2 deed daar ook iets langer dan een jaar over.

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GTA 6 op Xbox Series

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