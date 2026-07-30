De nieuwe Jumanji-film heeft een uniek haakje: in plaats van dat de focus ligt op overleven in het spel, breken de grenzen tussen het spel en de echte wereld en bereikt de chaos het dagelijks leven.
In de film keren alle bekende hoofdrolspelers uit de vorige paar films weer terug, waaronder Dwayne 'The Rock' Johnson, Jack Black, Karen Gillan en Kevin Heart. Jake Kasdan neemt wederom plaats in de regiestoel.
Langlopende franchise
De allereerste Jumanji verscheen in de jaren negentig. Daarin zagen we hoe een personage gespeeld door wijlen acteur Robin Williams jarenlang gevangen zat in een bordspel, en door een stel kinderen weer ontsnapte, en met hem ook allerlei gevaarlijke dieren en mensen uit het spel.
De franchise kreeg een tweede leven door de reboot Jumanji uit 2017, mede dankzij de sterrenkracht van acteurs als Johnson en Black. Daarbij werd de franchise naar de moderne tijd getrokken en het bordspel vervangen voor een videogame. In 2019 verscheen vervolg Jumanji: Next Level, en op 24 december van dit jaar staat dus de première van Open World op de planning.