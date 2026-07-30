Eind dit jaar draait Jumanji: Open World in de bioscoop. Er is nu een eerste volledige trailer van de aankomende film beschikbaar.

De nieuwe Jumanji-film heeft een uniek haakje: in plaats van dat de focus ligt op overleven in het spel, breken de grenzen tussen het spel en de echte wereld en bereikt de chaos het dagelijks leven.

In de film keren alle bekende hoofdrolspelers uit de vorige paar films weer terug, waaronder Dwayne 'The Rock' Johnson, Jack Black, Karen Gillan en Kevin Heart. Jake Kasdan neemt wederom plaats in de regiestoel.

Langlopende franchise

De allereerste Jumanji verscheen in de jaren negentig. Daarin zagen we hoe een personage gespeeld door wijlen acteur Robin Williams jarenlang gevangen zat in een bordspel, en door een stel kinderen weer ontsnapte, en met hem ook allerlei gevaarlijke dieren en mensen uit het spel.