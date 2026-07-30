Google heeft een nieuwe video uitgebracht waarin het iets meer van de aankomende Pixel 11 Pro-smartphone toont, waaronder het 'Glow-licht' van de smartphone.

Het is al een tijdje bekend dat het bedrijf in augustus de Pixel 11-smartphones gaat onthullen. Nu heeft het bedrijf een teaser geplaatst waarin de omtrek van de smartphone is te zien. De smartphone zelf is nog in schaduwen gehuld, maar het Glow-licht dat de smartphone omlijnt is wel te zien.

Eerdere geruchten over de aankomende Pixel 11-smartphones vermeldden deze lichtgevende rand al. Dit wordt de Pixel Glow genoemd. Waarvoor dit licht bedoeld is, weten we nog niet, maar volgens geruchten gaat het licht bijvoorbeeld knipperen wanneer je een notificatie op je smartphone krijgt - een beetje vergelijkbaar met de Glyph Bar van Nothing dus.

In de video wordt de slogan 'Eis meer van je smartphone' gebruikt. Verschillende Google-diensten, zoals Gemini en Gmail, worden genoemd, en er wordt gesuggereerd dat de Pixel 11 Pro de volgende stap is voor Google-consumenten.

Onthulling in nacht van 12 op 13 augustus

De reclame bevestigt daarbij eens te meer dat de Pixel 11-smartphones in de nacht van 12 op 13 augustus worden onthuld. Dan wordt namelijk het Made by Google-evenement gehouden. Waarschijnlijk zien we daar voor het eerst echt de Pixel 11 Pro, Pixel 11 en Pixel 11 Pro XL. Er gaan ook geruchten over een vouwbare Pixel-smartphone.

Uiterlijk lekte eerder al

Eerder dit jaar lekten er al renders van de Pixel 11. Het uiterlijk heeft daarbij veel weg van de Pixel 10, maar wel met een volledig zwartkleurig cameraeiland. Ook de schermranden lijken iets dunner. Waarschijnlijk komt de nieuwe Pixel-serie in augustus in de winkels te liggen. Naar verwachting zal er geen versie met 128 GB meer beschikbaar komen, maar beginnen we meteen bij 256 GB aan opslagruimte.

Prijsstijging van Pixel 11-smartphones is zeker

Onlangs bevestigde Google al dat de Pixel 11-smartphones duurder gaan worden dan diens voorgangers. Het bedrijf noemde daarbij geen nieuwe prijs of de hoogte van de prijsstijging, alleen dat ze duurder worden dan de voorgangers en dat prijzen dynamisch worden aangepast afhankelijk van de voorraad die beschikbaar is.

De reden laat zich raden: de prijsstijging van de prijzen voor geheugen, aangewakkerd door de enorme toename in AI-gebruik. Hij haalt specifiek data van investeringsbank Morgan Stanley aan, waaruit blijkt dat geheugen per GB in 2025 nog 2,80 dollar kostte, en dit jaar 12 dollar. Google claimt dat het be3drijf prijsstijgingen zo lang mogelijk heeft uitgesteld voor consumenten, maar dat er nu geen ontkomen meer aan is.