Xbox ondergaat de komende honderd dagen een ‘reset’, waarbij het hardwarekosten voor Project Helix en game-investeringen heroverweegt. Dat meldt CEO Asha Sharma in een pr-bericht en e-mail naar medewerkers.

Het bericht komt na een aantal ingrijpende veranderingen voor het platform sinds Sharma werd aangesteld als hoofd van Microsofts gametak, dat de afgelopen jaren z’n groei zag stagneren. Zo verlaagde Microsoft de prijzen van abonnementsdienst Xbox Game Pass en werden afgelopen weekend selecte games aangekondigd als exclusief voor Xbox en pc, waar veel recente titels ook op PlayStation 5 verschenen.

Betaalbare console

De komende honderd dagen worden er nog meer veranderingen doorgevoerd aan de hand van vijf ‘uitdagingen’: de strijd om aandacht van consumenten, dalende omzet ondanks grote investeringen, stijgende prijzen van hardwarecomponenten, een grote hoeveelheid IP en platforms en ‘onnodig complexe interne systemen’.

Hoge prijzen voor componenten hebben ook impact op strategie voor de volgende console, Project Helix. Volgens de CEO betaalt Microsoft ten opzichte van afgelopen herfst het dubbele voor opslagcomponenten, met drastische prijsstijgingen in het vooruitzicht.

“We zijn momenteel niet in staat om zoveel consoles te maken als spelers willen kopen, en we hebben een nieuw businessmodel en nieuwe partnerschappen voor hardware nodig, terwijl we toegewijd blijven aan Helix”, zegt Sharma.

Ook Matthew Ball, Chief Strategy Officer bij Xbox, zegt in een interview met Games Business ‘alles rondom Project Helix’ opnieuw in overweging te nemen. “Het is een console waar we zeer aan toegewijd zijn, en we zijn zeer bewust van de manieren waarop we moeten veranderen om ervoor te zorgen dat het betaalbaar en flexibel is.”

Veel hardwaremakers verhoogden afgelopen jaren meermaals hun prijzen. Zowel de Xbox Series-consoles als PlayStation 5 stegen zo'n 100 euro in prijs, en ook de Nintendo Switch 2 wordt vanaf september 30 euro duurder.

Foto: PXimport

Relatie met Sony PlayStation

Volgens bronnen van Bloomberg gaat de ‘reset’ van Xbox ook gepaard met verdere ontslagen bij het bedrijf om te compenseren voor een teruglopende omzet. Het is onbekend welke studio’s, franchises en bedrijfstakken worden geraakt. Afgelopen jaren vonden er meerdere grote ontslagrondes plaats en annuleerde Microsoft grote projecten.

Ook meldt Bloomberg dat veel recente besluiten op korte termijn zijn genomen. Zo was er een PlayStation 5-versie van Gears of War: E-Day in de maak, die al werd beoordeeld door PEGI en in de database van verschillende winkels verscheen, maar werd besloten deze toch niet uit te brengen. Ook zou Microsoft een trailer van Halo: Campaign Evolved hebben teruggetrokken uit Sony’s State of Play-presentatie, wat volgens Bloomberg ‘mogelijk de relatie met het bedrijf heeft beschadigd’.

Uitgebreide demo’s

Vrijwel tegelijkertijd bracht Microsoft uitgebreide gameplayvideo’s van haar grootste aankomende games uit. Zo is er een volledige missie in de remake Halo: Combat Evolved te zien, en is er een video die dieper ingaat op de simulatie-elementen van Fable.

De aangekondigde games vallen in ieder geval goed bij Xbox-fans. Ook onze Jari schrijft in zijn column positief te zijn over de strategie van Microsoft: “Mijn Xbox Series X staat weer onder mijn televisie, m’n Game Pass-abonnement loopt weer en ik heb direct een hoop uren in Forza Horizon 6 gestopt. Of deze opleving van korte duur is, gaan we de komende maanden meemaken.”