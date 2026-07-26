Meta gaat de Facebook-app later dit jaar op de schop nemen. Er moet een grotere focus op videocontent komen om te concurreren met andere socialmedia-apps als TikTok.

Dat meldt het bedrijf in een blogpost. "Mensen willen een authentiekere, visuele video-ervaring, en video is waar de gesprekken plaatsvinden, communities zich vormen en zelfs handel begint plaats te vinden", zo schrijft Meta.

"Dus later dit jaar gaan we een volledig opnieuw bedachte ervaring testen. Mensen waarvan we denken dat ze meer video op Facebook willen zien, krijgen wanneer ze de app openen een video op het volledige scherm te zien."

Het bedrijf laat weten dat mensen zich hier ook weer voor kunnen uitschrijven en op de ouderwetse Facebook-feed terecht kunnen komen. Die 'classic feed' blijft sowieso altijd beschikbaar in een tweede tabje in de app.

De bedoeling is dat dit later dit jaar wordt getest in landen waar video populair is, en dat het vanaf volgend jaar in ieder geval in de Verenigde Staten wordt uitgerold.

Facebook Verified

Meta introduceert vanaf maandag ook Facebook Verified, een gratis embleem dat toont dat er een echt persoon achter een profiel zit. Mensen die zo'n embleem willen hebben, moeten zichzelf verifiëren via een selfie. Daarbij moeten mensen aan de vertrouwens- en veiligheidsvoorwaarden van Facebook voldoen.