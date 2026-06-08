Microsoft heeft benadrukt dat zowel Gears of War: E-Day als Clockwork Revolution console-exclusief voor Xbox blijven en dus niet later op PlayStation 5 uit zullen komen.

Gisteren werd de Xbox Games Showcase uitgezonden. Opvallend genoeg bleek toen dat het later dit jaar te verschijnen Gears of War: E-Day en het volgend jaar geplande Clockwork Revolution alleen op Xbox-consoles en pc verschijnen, en niet op PlayStation 5. Dat is opvallend omdat Microsoft tegenwoordig bijna al zijn games ook op PS5 uitbrengt - de meeste andere spellen die tijdens de Xbox Games Showcase werden getoond ook.

Op Xbox Wire laat Microsoft er in ieder geval geen twijfel over bestaan dat de twee games op een later moment nog voor PlayStation kunnen uitkomen. "Dit zijn geen tijdelijke exclusives." Wel laat Microsoft weten dat games die al voor meerdere platforms zijn aangekondigd, daar ook op zullen verschijnen.

In een interview met Gamertag Radio gaf Xbox-topman Matt Booty iets meer context over de situatie. Hij liet daarin weten dat exclusieve games een reden moeten zijn voor mensen om een Xbox aan te schaffen, en dat exclusieve games ook belangrijk zijn voor mensen die al jarenlang het merk ondersteunen.