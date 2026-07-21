Dit is wanneer je de Call of Duty: Modern Warfare 4-bèta kunt spelen

Activision Blizzard heeft de bètaperiodes voor het aankomende Call of Duty: Modern Warfare 4 aangekondigd. Ook is de nieuwe editie van Call of Duty Next aangekondigd.

Er komen twee bèta's van de game, waarbij het eerste weekend van de open bèta bedoeld is voor mensen die de game hebben gereserveerd op Xbox Series-consoles, PlayStation 5 of pc. Deze wordt van 21 tot 25 augustus gehouden.

Van 28 augustus tot 1 september is het tweede bètaweekend, en deze is voor iedereen die een PS5, Xbox Series-console, pc óf Nintendo Switch 2 thuis heeft staan. Een reservering van de game is niet nodig, iedereen kan de bèta uitproberen. Vanaf 26 augustus kunnen Switch 2-consumenten de game echter wel al reserveren.

Gedurende de bèta kunnen spelers diverse multiplayermaps en -modi aan de tand voelen en met negentien verschillende wapens knallen. Modi als Kill Block en Search and Destroy zijn te testen, maar er zijn ook grootschalige tactische gevechten te spelen. Meer details volgen nog.

Call of Duty Next

Activision kondigde ook de datum van het Call of Duty Next-evenement van dit jaar aan, namelijk op 21 augustus, vlak voordat de early access-bèta van start gaat. Tijdens dit evenement zal er gameplay van het spel worden getoond en meer informatie over de multiplayer worden gegeven.

Modern Warfare 4 verschijnt op 23 oktober

Op 23 oktober zal Call of Duty: Modern Warfare 4 uitkomen. De game draait deels om een invasie van Noord-Korea in Zuid-Korea. Aan de andere kant van de wereld wordt Captain Price - een bekend gezicht uit de Call of Duty-reeks - opgejaagd, en zijn verhaal verbindt zich uiteindelijk met wat er in Zuid-Korea gebeurt. Daar krijgen spelers de nieuwe Sergeant Park onder de knoppen.

Op release komt ook de multiplayermodus van Modern Warfare 4 beschikbaar, die direct bestaat uit twaalf 6v6-speler maps, een aantal kleinere gebieden voor de Gunfight-modus en meerdere Big War maps voor grootschalige gevechten, waar ook voertuigen aan te pas komen.

Daarnaast zal op release de DMZ-modus beschikbaar zijn, een extraction shooter binnen Modern Warfare 4. Hierin kunnen spelers de map Hajin bezoeken, waar een kernreactor lekt. In deze uitdagende omgeving kunnen spelers progressie boeken die losstaat van de rest van de game. Deze map ligt deels in Noord-Korea, deels in Zuid-Korea en deels in Rusland. Daarbij zijn er niet alleen verhalende missies en ‘dynamische operations’, maar ook de mogelijkheid om vrij rond te lopen.

Call of Duty-film gebaseerd op Modern Warfare

Het is al enige tijd bekend dat er tevens gewerkt wordt aan een verfilming van de Call of Duty-franchise, en vorige week bleek dat deze zich zal richten op het verhaal uit de Modern Warfare-games.