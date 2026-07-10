Het heeft enkele jaren geduurd, maar de populaire game Palworld is uit early access gegaan. De 1.0-versie van het spel is vandaag uitgekomen.

Palworld verscheen in 2024 al als early access-spel, en ontwikkelaar Pocketpair beloofde spoedig met de 1.0-versie te komen. Dat is vandaag dus gebeurd, meer dan twee jaar na de release van de vroege versie van de game.

Nieuwe gebieden

Spelers kunnen twee compleet nieuwe gebieden verkennen; The World Tree en Sunreach. The World Tree is daarbij zover bekend bedoeld als 'endgame content', waar mensen de meest uitdagende missies voorgeschoteld krijgen en het verhaal wordt afgerond. Sunreach is een groep zwevende eilanden.

Andere toevoegingen

Bestaande gebieden zijn ook uitgebreid met nieuwe content, waaronder stadjes. Ook kan men gemuteerde Pals creëren, waardoor ze vanaf de geboorte al sterker zijn met betere stats en een passieve vaardigheid.

Ook kunnen spelers nu een hoger level bereiken, namelijk 80 in plaats van 65. Er zijn ook aanpassingen gemaakt aan het verhaal. Ook niet onbelangrijk is dat er 72 nieuwe Pals zijn toegevoegd, waarvan 47 compleet nieuw zijn. De andere nieuwe Pals zijn variaties op bestaande Pals.

Het succes van Palworld

Palworld groeide in 2024 uit tot een grote hit met miljoenen spelers. In de game verzamelen spelers Pals, wezentjes die spelers helpen met klusjes, maar ook kunnen vechten. Ze kunnen zelfs neergeschoten worden, wat weer materialen oplevert.

De game is inmiddels speelbaar op Xbox-consoles, PlayStation 5 en pc. Eigenaren van het spel kunnen gratis upgraden naar de 1.0-versie.

Controverse

Palworld vertoont overigens behoorlijk wat gelijkenissen met Pokémon. The Pokémon Company en Nintendo klaagden Pocketpair dan ook aan. Sindsdien heeft het bedrijf meerdere wijzigingen aan Palworld aangebracht om patenten van de Pokémon-ontwikkelaars te ontwijken.

Meer Palworld op komst

Daar blijft het niet bij met de Palworld-IP. Zo legde Pocketpair eerder dit jaar een handelsmerk vast voor 'Palworld Online', al is nog niet duidelijk wat daarmee precies bedoeld wordt. Palworld heeft op dit moment namelijk al online multiplayer.