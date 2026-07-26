AnyDesk
De Pluspunten
- Draait soepel
- Ondersteunt WoL (betaald)
- Bruikbaar voor eigen pc (betaald)
De Minpunten
- Blijf alert voor oplichters
- Gratis beperkte functionaliteit
AnyDesk is bijzonder geschikt voor wie af en toe een pc op afstand wil bedienen vanaf Windows, macOS, Linux, Android, iOS of Raspberry Pi. Alle verbindingen zijn versleuteld en tweefactorauthenticatie wordt ondersteund. Het programma is compact, snel te downloaden en levert uitstekende prestaties, al blijven sommige geavanceerde functies voorbehouden aan de betaalde versie.
Prijs: Gratis voor persoonlijk gebruik (professioneel vanaf 29,99 euro per maand)
Taal: Nederlands
OS: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Raspberry Pi
AnyDesk downloaden: https://anydesk.com/nl
AnyDesk is ontwikkeld door het Duitse AnyDesk Software GmbH en is beschikbaar voor vrijwel alle besturingssystemen. De software is geschikt voor individuele gebruikers die af en toe hulp op afstand nodig hebben en voor bedrijven die AnyDesk inzetten voor remote support en technisch beheer. De installatie verloopt vlot en er is ook een draagbare versie die zonder installatie werkt.
Een AnyDesk-account is niet verplicht, maar biedt extra functies
Als software voor hulp op afstand is AnyDesk zonder account te gebruiken wanneer je af en toe vrienden of familie helpt. Toch biedt een gratis account enkele voordelen, zoals het beheren van meerdere apparaten, een persoonlijk adresboek en stabielere verbindingen. AnyDesk gratis gebruiken is toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar bij intensief of zakelijk gebruik kan de software de sessieduur beperken. Je hebt voor zakelijk gebruik een betaalde licentie nodig die beschikbaar is in verschillende varianten, afhankelijk van het aantal gebruikers.
Alternatieven voor AnyDesk
Wie een AnyDesk-alternatief zoekt, kan onder meer kiezen voor Chrome Remote Desktop, Microsoft Quick Assist, TeamViewer of RustDesk. Welke oplossing het beste past, hangt af van het besturingssysteem, de gewenste functies en de voorwaarden voor gratis of zakelijk gebruik.
AnyDesk 9 bedient externe computers snel en zonder merkbare vertraging
Na het opstarten krijg je een unieke ID-code te zien. Met deze ID kan een andere gebruiker een verbinding aanvragen, maar voor veilige toegang op afstand moet je die sessie eerst zelf goedkeuren. Dankzij efficiënte beeldcompressie en een lichtgewicht protocol blijft de bediening soepel, zelfs bij minder snelle internetverbindingen. De toetsenbordinvoer en de muisbewegingen reageren onmiddellijk. Naast schermovername kun je bestanden overzetten via slepen en neerzetten, audio doorsturen, sessies opnemen en meerdere schermen beheren. Let er overigens op dat ook oplichters deze handige software graag gebruiken.
Betaald abonnement nodig voor onbeheerde toegang en extra functies
Je kunt de basisfuncties gratis gebruiken, maar ook voor thuisgebruikers kan een betaalde variant nuttig zijn. Zo kun je in de betaalde versie ook onbeheerde toegang instellen. Je configureert hiervoor één keer een sterk wachtwoord, waarna je zonder lokale bevestiging toegang tot je eigen computer op afstand krijgt. Dat is handig voor het beheren van een pc of server en voor het uitvoeren van onderhoud. Daarnaast bevat het programma samenwerkingsfuncties zoals chat en een virtueel whiteboard.
Is AnyDesk de moeite waard?
AnyDesk is bijzonder geschikt voor wie af en toe een pc op afstand wil bedienen vanaf Windows, macOS, Linux, Android, iOS of Raspberry Pi. Alle verbindingen zijn versleuteld en tweefactorauthenticatie wordt ondersteund. Het programma is compact, snel te downloaden en levert uitstekende prestaties, al blijven sommige geavanceerde functies voorbehouden aan de betaalde versie.
AnyDesk is een snelle remote-desktoptool voor wie een computer op afstand wil bedienen of hulp wil geven. De software werkt op Windows, macOS, Linux, Android, iOS en Raspberry Pi en is gratis voor persoonlijk gebruik. Voor onbeheerde toegang, intensief gebruik en zakelijke ondersteuning is een betaald abonnement nodig. AnyDesk is vooral sterk in snelheid en eenvoud, maar vraagt wel om bewust gebruik vanwege het risico op misbruik door oplichters.
Veelgestelde vragen
Wat is remote-desktopsoftware?
Hoe veilig is hulp op afstand?
Welke functies zijn handig bij een remote-desktoptool?
Waarom heb je soms een betaald abonnement nodig voor hulp op afstand?
Wat is het verschil tussen begeleide en onbeheerde toegang?
Nieuwe muis nodig
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