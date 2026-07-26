Wie snel en zonder gedoe een computer op afstand wil bedienen, heeft aan AnyDesk een betrouwbare oplossing. Deze remote-desktopsoftware werkt bijzonder snel, vertoont nauwelijks vertraging en is eenvoudig te bedienen.

AnyDesk 5 / 5 Score De Pluspunten Draait soepel

Ondersteunt WoL (betaald)

Bruikbaar voor eigen pc (betaald) De Minpunten Blijf alert voor oplichters

Gratis beperkte functionaliteit AnyDesk is bijzonder geschikt voor wie af en toe een pc op afstand wil bedienen vanaf Windows, macOS, Linux, Android, iOS of Raspberry Pi. Alle verbindingen zijn versleuteld en tweefactorauthenticatie wordt ondersteund. Het programma is compact, snel te downloaden en levert uitstekende prestaties, al blijven sommige geavanceerde functies voorbehouden aan de betaalde versie.

Specificaties Prijs: Gratis voor persoonlijk gebruik (professioneel vanaf 29,99 euro per maand)

Taal: Nederlands

OS: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Raspberry Pi

AnyDesk downloaden: https://anydesk.com/nl

AnyDesk is ontwikkeld door het Duitse AnyDesk Software GmbH en is beschikbaar voor vrijwel alle besturingssystemen. De software is geschikt voor individuele gebruikers die af en toe hulp op afstand nodig hebben en voor bedrijven die AnyDesk inzetten voor remote support en technisch beheer. De installatie verloopt vlot en er is ook een draagbare versie die zonder installatie werkt.

Een AnyDesk-account is niet verplicht, maar biedt extra functies

Als software voor hulp op afstand is AnyDesk zonder account te gebruiken wanneer je af en toe vrienden of familie helpt. Toch biedt een gratis account enkele voordelen, zoals het beheren van meerdere apparaten, een persoonlijk adresboek en stabielere verbindingen. AnyDesk gratis gebruiken is toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar bij intensief of zakelijk gebruik kan de software de sessieduur beperken. Je hebt voor zakelijk gebruik een betaalde licentie nodig die beschikbaar is in verschillende varianten, afhankelijk van het aantal gebruikers.

Alternatieven voor AnyDesk

Wie een AnyDesk-alternatief zoekt, kan onder meer kiezen voor Chrome Remote Desktop, Microsoft Quick Assist, TeamViewer of RustDesk. Welke oplossing het beste past, hangt af van het besturingssysteem, de gewenste functies en de voorwaarden voor gratis of zakelijk gebruik.

AnyDesk 9 bedient externe computers snel en zonder merkbare vertraging

Na het opstarten krijg je een unieke ID-code te zien. Met deze ID kan een andere gebruiker een verbinding aanvragen, maar voor veilige toegang op afstand moet je die sessie eerst zelf goedkeuren. Dankzij efficiënte beeldcompressie en een lichtgewicht protocol blijft de bediening soepel, zelfs bij minder snelle internetverbindingen. De toetsenbordinvoer en de muisbewegingen reageren onmiddellijk. Naast schermovername kun je bestanden overzetten via slepen en neerzetten, audio doorsturen, sessies opnemen en meerdere schermen beheren. Let er overigens op dat ook oplichters deze handige software graag gebruiken.

Je krijgt een numeriek ID waarmee iemand verbinding kan maken.

"AnyDesk 9 reageert vrijwel onmiddellijk op toetsenbord- en muisinvoer, ook wanneer de internetverbinding minder snel is." Dirk Schoofs, software-expert bij ID.nl

Betaald abonnement nodig voor onbeheerde toegang en extra functies

Je kunt de basisfuncties gratis gebruiken, maar ook voor thuisgebruikers kan een betaalde variant nuttig zijn. Zo kun je in de betaalde versie ook onbeheerde toegang instellen. Je configureert hiervoor één keer een sterk wachtwoord, waarna je zonder lokale bevestiging toegang tot je eigen computer op afstand krijgt. Dat is handig voor het beheren van een pc of server en voor het uitvoeren van onderhoud. Daarnaast bevat het programma samenwerkingsfuncties zoals chat en een virtueel whiteboard.

Daarna verschijnt het bureaublad van de ander op je scherm.

Is AnyDesk de moeite waard?

AnyDesk is bijzonder geschikt voor wie af en toe een pc op afstand wil bedienen vanaf Windows, macOS, Linux, Android, iOS of Raspberry Pi. Alle verbindingen zijn versleuteld en tweefactorauthenticatie wordt ondersteund. Het programma is compact, snel te downloaden en levert uitstekende prestaties, al blijven sommige geavanceerde functies voorbehouden aan de betaalde versie.

In het kort AnyDesk is een snelle remote-desktoptool voor wie een computer op afstand wil bedienen of hulp wil geven. De software werkt op Windows, macOS, Linux, Android, iOS en Raspberry Pi en is gratis voor persoonlijk gebruik. Voor onbeheerde toegang, intensief gebruik en zakelijke ondersteuning is een betaald abonnement nodig. AnyDesk is vooral sterk in snelheid en eenvoud, maar vraagt wel om bewust gebruik vanwege het risico op misbruik door oplichters.

Veelgestelde vragen Wat is remote-desktopsoftware? Remote-desktopsoftware maakt het mogelijk om een computer via internet te bekijken en te bedienen. Je gebruikt zo'n programma bijvoorbeeld voor technische ondersteuning, thuiswerken, serverbeheer of toegang tot bestanden op een andere locatie. Voor een verbinding zijn doorgaans 2 apparaten, een internetverbinding en toestemming van de gebruiker nodig. Bekende voorbeelden zijn AnyDesk, Chrome Remote Desktop, TeamViewer en Microsoft Quick Assist. Hoe veilig is hulp op afstand? Toegang op afstand is veilig wanneer je betrouwbare software gebruikt, verbindingen versleuteld zijn, je elke sessie bewust goedkeurt en je alleen bekenden toegang geeft. Deel nooit een toegangscode met iemand die je onverwacht belt of beweert namens een bank, overheid of helpdesk te werken. Schakel waar mogelijk tweefactorauthenticatie in en beëindig de sessie zodra de hulp klaar is. Controleer achteraf of onbeheerde toegang uitgeschakeld staat. Welke functies zijn handig bij een remote-desktoptool? Let vooral op platformondersteuning, verbindingssnelheid, versleuteling, tweefactorauthenticatie en gebruiksgemak. Andere nuttige functies zijn bestandsoverdracht, ondersteuning voor meerdere schermen, sessieopname, audio-overdracht en onbeheerde toegang. Controleer ook welke mogelijkheden gratis zijn. Sommige aanbieders beperken de sessieduur, het aantal apparaten of zakelijk gebruik, waardoor voor intensief gebruik een betaald abonnement nodig kan zijn. Waarom heb je soms een betaald abonnement nodig voor hulp op afstand? Een betaald abonnement is meestal nodig zodra je remote-desktopsoftware professioneel gebruikt of geavanceerde beheerfuncties wilt. Gratis versies zijn vaak bedoeld voor persoonlijk en incidenteel gebruik. Betaalde pakketten voegen functies toe zoals onbeheerde toegang, adresboeken, meer gelijktijdige verbindingen, zakelijke ondersteuning en centraal beheer voor teams. Wat is het verschil tussen begeleide en onbeheerde toegang? Bij begeleide toegang moet iemand achter de externe computer iedere verbinding handmatig accepteren. Dat is geschikt voor incidentele ondersteuning aan vrienden, familie of collega's. Bij onbeheerde toegang kun je na voorafgaande configuratie verbinding maken zonder lokale bevestiging. Deze vorm is handig voor een eigen pc of server, maar vraagt om een sterk, uniek wachtwoord, tweefactorauthenticatie en strikte controle over welke apparaten toegang hebben.