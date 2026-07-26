Er is een eerste grote update voor het in mei verschenen James Bond-spel 007 First Light uitgekomen. Opvallend genoeg is de kopieerbeveiliging Denuvo uit de pc-versie van de game gehaald.

De verwijdering van Denuvo wordt niet in de patch notes genoemd, maar op Steam valt dit wel te lezen. Met Denuvo kunnen games officieel niet gekraakt worden, en veel games op pc maken er dan ook gebruik van. De DRM-software is echter omstreden, onder andere omdat het vaak invloed heeft op de prestaties van games.

Ondanks de aanwezigheid van Denuvo op release van de game - dat maar een week voor release naar buiten werd gecommuniceerd - werd de game toch enkele weken na release gekraakt. Mogelijk is dat de reden dat Denuvo nu alweer uit het spel gehaald is.

Patch 1.1.0 poetst verder meer dan tweehonderd bugs weg, waaronder diverse crashes en problemen met achievements die niet ontgrendeld worden. Ook zijn er twee nieuwe TacSim-missies aan de game toegevoegd, alsmede diverse TacSim-beloningen, waaronder een nieuwe outfit en de DRS-7 Silenced SMG.

Over 007 First Light

007 First Light is een James Bond-game van IO Interactive – de ontwikkelaar van de Hitman-spellen. Het gaat om een origineverhaal rondom de beroemde Britse geheim agent, en de game laat spelers dan ook een Bond besturen die nog de fijne kneepjes van het vak leert. Verder moet 007 First Light de gebruikelijke actie die men van James Bond kent bevatten, waaronder auto-achtervolgingen en infiltratieactie. De game is verkrijgbaar voor PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc. De Switch 2-versie moet ergens later dit jaar verschijnen.