Wat als je de voordelen van een kleurrijk, contrastrijk oledpaneel, een 171inch-beeldformaat en een 240Hz-verversingssnelheid kunt combineren in een product dat in je broekzak past? Of iets waarschijnlijker: in je rugtas mee kunt nemen? Dat is wat de nieuwe samenwerking tussen ASUS ROG en XREAL zou moeten bieden met de R1 AR-bril.

ASUS ROG XREAL 1 4 / 5 Score De Pluspunten Indrukwekkende beeldkwaliteit

Comfortabel ontwerp

Eenvoudig aan te sluiten: plug & play De Minpunten Hoge prijs

Control Dock werkt niet altijd foutloos

Full HD is minder geschikt voor productief werk De ASUS ROG XREAL R1 biedt een indrukwekkend groot en kleurrijk beeld in een compact formaat. Voor films en games onderweg werkt de bril overtuigend, maar Full HD is minder geschikt voor productief werk en het pc-dock werkte tijdens onze test niet foutloos. Door de prijs van 849 euro is hij vooral interessant voor fanatieke reizigers en gamers.

Productprijzen Prijzen worden geladen...

Specificaties Prijs: 849 euro

Virtueel beeldformaat: 171 inch op 4 meter

Resolutie: 1920 × 1080 pixels per oog

Verversingssnelheid: 120 of maximaal 240 Hz

Aansluiting bril: usb-c met DisplayPort Alt Mode

Aansluitingen dock: HDMI en DisplayPort

Gewicht: 91 gram

Maten: IPD 57–66 mm of 66–75 mm

Bij een AR-bril denken we meestal aan digitale informatie die over de zichtbare werkelijkheid wordt gelegd. De R1 werkt in de praktijk vooral als een draagbaar beeldscherm dat vlak voor je ogen een groot virtueel scherm toont.

De bril oogt als een vrij forse zonnebril, waarbij alleen de aangesloten usb-c-kabel verraadt dat het om elektronica gaat. Met een gewicht van 91 gram blijft hij voor dit type product relatief licht. De elektrochromische glazen bieden drie niveaus van verduistering, van van bijna doorzichtig tot volledig zwart. Bij de donkerste stand komt het contrast van het virtuele beeld het beste tot zijn recht.

Zo bevalt de ASUS ROG XREAL R1 in de praktijk

Sluit de R1 via usb-c met DisplayPort-ondersteuning aan op een geschikte gamehandheld, zoals de ROG Xbox Ally, of op een laptop en start een film of game. De aantrekkingskracht wordt dan snel duidelijk: je krijgt een groot beeld zonder een monitor of televisie mee te nemen.

De micro-oledschermen leveren het diepe contrast en de verzadigde kleuren die veel gamers van oledbeeld verwachten. Ook het virtuele beeldformaat maakt veel indruk. Het oogt volgens de opgegeven maatvoering als een 171inch-televisie op 4 meter afstand.

De ingebouwde luidsprekers klinken prettig, maar in een trein of vliegtuig is een headset verstandiger om medereizigers niet te storen. De instellingen bieden verschillende mogelijkheden om het beeld af te stemmen, waaronder de pupilafstand. De bril is daarnaast verkrijgbaar in twee maten: voor een IPD van 57–66 millimeter en voor 66–75 millimeter.

Foto: ID | mock-up Op deze mock-up zie je hoe je als treinreiziger de ASUS ROG XREAL R1 zou kunnen ervaren.

Full HD, een hoge prijs en een onvolmaakt pc-dock

Tegenover de sterke beeldkwaliteit staan enkele duidelijke beperkingen. De resolutie blijft beperkt tot 1920 × 1080 pixels per oog. Voor films en games voldoet dat goed, maar kleine tekst en uitgebreide werkbladen ogen minder scherp dan op een moderne 4K-monitor. De R1 is daardoor minder geschikt om langdurig in Excel of Word te werken.

Brildragers hebben afzonderlijke inzetglazen op sterkte nodig, wat extra kosten met zich meebrengt. Voor aansluiting op een desktop-pc levert ASUS een Control Dock met HDMI en DisplayPort mee. Dat vereist meerdere kabels en werkte tijdens onze test niet altijd probleemloos. Juist dit dock en de 240Hz-modus moeten de R1 onderscheiden van goedkopere modellen, waardoor de onvolkomenheden extra opvallen.

De verversingssnelheid van 240 Hz heeft bovendien alleen duidelijke meerwaarde wanneer de aangesloten computer een game met ongeveer 240 beelden per seconde kan weergeven. Dat is vooral op handhelds en veel laptops niet vanzelfsprekend.

"Als je veel onderweg bent, is het feit dat je een draagbare bioscoop in een brillenkoker mee kunt nemen enorm interessant en het beeld is fantastisch." Stefan Overbeeke en Nada Overbeeke, hardware-experts bij ID.nl

Is de ASUS ROG XREAL R1 zijn prijs waard?

De ASUS ROG XREAL R1 levert een overtuigend groot beeld met sterk contrast, fraaie kleuren en vloeiende bewegingen. Ook het draagcomfort is goed genoeg voor een film of langere gamesessie.

Als je veel onderweg bent, is het feit dat je een draagbare bioscoop in een brillenkoker mee kunt nemen enorm interessant en het beeld is fantastisch. Voor films en games werkt de ASUS ROG XREAL R1 overtuigend, maar Full HD is minder geschikt voor productief werk en het pc-dock werkte tijdens onze test niet foutloos. Door de prijs van 849 euro is de bril vooral interessant voor fanatieke reizigers en gamers.

Kieskeurig.nl ASUS ASUS ROG XREAL 1 MediaMarkt.nl Beste prijs € 849,00 Vandaag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis! Bekijk product ASUS.com € 849,00 10 dagen Bekijk product Amazon Marketplace € 996,66 € 10,90 verzendkosten Wordt gewoonlijk verzonden binnen 2 tot 3 dagen Totaal: € 1.007,56 Bekijk product