ASUS ROG XREAL 1

4 / 5Score

De Pluspunten

  • Indrukwekkende beeldkwaliteit
  • Comfortabel ontwerp
  • Eenvoudig aan te sluiten: plug & play

De Minpunten

  • Hoge prijs
  • Control Dock werkt niet altijd foutloos
  • Full HD is minder geschikt voor productief werk

De ASUS ROG XREAL R1 biedt een indrukwekkend groot en kleurrijk beeld in een compact formaat. Voor films en games onderweg werkt de bril overtuigend, maar Full HD is minder geschikt voor productief werk en het pc-dock werkte tijdens onze test niet foutloos. Door de prijs van 849 euro is hij vooral interessant voor fanatieke reizigers en gamers.

Productprijzen

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Specificaties

Prijs: 849 euro
Virtueel beeldformaat: 171 inch op 4 meter
Resolutie: 1920 × 1080 pixels per oog
Verversingssnelheid: 120 of maximaal 240 Hz
Aansluiting bril: usb-c met DisplayPort Alt Mode
Aansluitingen dock: HDMI en DisplayPort
Gewicht: 91 gram
Maten: IPD 57–66 mm of 66–75 mm

Bij een AR-bril denken we meestal aan digitale informatie die over de zichtbare werkelijkheid wordt gelegd. De R1 werkt in de praktijk vooral als een draagbaar beeldscherm dat vlak voor je ogen een groot virtueel scherm toont.

De bril oogt als een vrij forse zonnebril, waarbij alleen de aangesloten usb-c-kabel verraadt dat het om elektronica gaat. Met een gewicht van 91 gram blijft hij voor dit type product relatief licht. De elektrochromische glazen bieden drie niveaus van verduistering, van van bijna doorzichtig tot volledig zwart. Bij de donkerste stand komt het contrast van het virtuele beeld het beste tot zijn recht.

Zo bevalt de ASUS ROG XREAL R1 in de praktijk

Sluit de R1 via usb-c met DisplayPort-ondersteuning aan op een geschikte gamehandheld, zoals de ROG Xbox Ally, of op een laptop en start een film of game. De aantrekkingskracht wordt dan snel duidelijk: je krijgt een groot beeld zonder een monitor of televisie mee te nemen.

De micro-oledschermen leveren het diepe contrast en de verzadigde kleuren die veel gamers van oledbeeld verwachten. Ook het virtuele beeldformaat maakt veel indruk. Het oogt volgens de opgegeven maatvoering als een 171inch-televisie op 4 meter afstand.

De ingebouwde luidsprekers klinken prettig, maar in een trein of vliegtuig is een headset verstandiger om medereizigers niet te storen. De instellingen bieden verschillende mogelijkheden om het beeld af te stemmen, waaronder de pupilafstand. De bril is daarnaast verkrijgbaar in twee maten: voor een IPD van 57–66 millimeter en voor 66–75 millimeter.

Op deze mock-up zie je hoe je als treinreiziger de ASUS ROG XREAL R1 zou kunnen ervaren.

Full HD, een hoge prijs en een onvolmaakt pc-dock

Tegenover de sterke beeldkwaliteit staan enkele duidelijke beperkingen. De resolutie blijft beperkt tot 1920 × 1080 pixels per oog. Voor films en games voldoet dat goed, maar kleine tekst en uitgebreide werkbladen ogen minder scherp dan op een moderne 4K-monitor. De R1 is daardoor minder geschikt om langdurig in Excel of Word te werken.

Brildragers hebben afzonderlijke inzetglazen op sterkte nodig, wat extra kosten met zich meebrengt. Voor aansluiting op een desktop-pc levert ASUS een Control Dock met HDMI en DisplayPort mee. Dat vereist meerdere kabels en werkte tijdens onze test niet altijd probleemloos. Juist dit dock en de 240Hz-modus moeten de R1 onderscheiden van goedkopere modellen, waardoor de onvolkomenheden extra opvallen.

De verversingssnelheid van 240 Hz heeft bovendien alleen duidelijke meerwaarde wanneer de aangesloten computer een game met ongeveer 240 beelden per seconde kan weergeven. Dat is vooral op handhelds en veel laptops niet vanzelfsprekend.

"Als je veel onderweg bent, is het feit dat je een draagbare bioscoop in een brillenkoker mee kunt nemen enorm interessant en het beeld is fantastisch."
Stefan Overbeeke en Nada Overbeeke, hardware-experts bij ID.nl

Is de ASUS ROG XREAL R1 zijn prijs waard?

De ASUS ROG XREAL R1 levert een overtuigend groot beeld met sterk contrast, fraaie kleuren en vloeiende bewegingen. Ook het draagcomfort is goed genoeg voor een film of langere gamesessie.

Als je veel onderweg bent, is het feit dat je een draagbare bioscoop in een brillenkoker mee kunt nemen enorm interessant en het beeld is fantastisch. Voor films en games werkt de ASUS ROG XREAL R1 overtuigend, maar Full HD is minder geschikt voor productief werk en het pc-dock werkte tijdens onze test niet foutloos. Door de prijs van 849 euro is de bril vooral interessant voor fanatieke reizigers en gamers.

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ASUS ROG XREAL 1

ASUS ASUS ROG XREAL 1

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€ 849,00Vandaag voor 23:59 uur besteld, morgen in huis!
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Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een AR-bril en een VR-headset?

Een AR-bril laat doorgaans digitale beelden zien terwijl de werkelijke omgeving gedeeltelijk zichtbaar blijft. Een VR-headset sluit de buitenwereld juist grotendeels af en plaatst de gebruiker in een virtuele omgeving. Producten zoals de ASUS ROG XREAL R1 zitten daar tussenin: ze tonen vooral een groot virtueel beeldscherm, maar gebruiken transparante of dimbare glazen. Ze zijn daardoor eerder een draagbaar scherm dan een volwaardige AR-bril met objectherkenning.

Waar moet je op letten bij het kiezen van een gamingbril?

Minstens 5 eigenschappen zijn belangrijk: resolutie, verversingssnelheid, gezichtsveld, gewicht en aansluitmogelijkheden. Controleer daarnaast of de bril goed past bij je pupilafstand en of correctieglazen verkrijgbaar zijn. Voor een laptop of handheld moet de usb-c-poort beeld via DisplayPort Alt Mode kunnen doorgeven. Een hoge verversingssnelheid is vooral nuttig wanneer het aangesloten apparaat daadwerkelijk genoeg beelden per seconde kan leveren.

Is Full HD scherp genoeg voor een virtueel groot scherm?

Full HD kan voldoende zijn voor films en games, maar tekst en kleine interface-elementen ogen minder scherp dan op een 4K-monitor. Bij een gamingbril wordt het beeld bovendien over een groot virtueel oppervlak weergegeven. Daardoor vallen de beperkingen van 1920 × 1080 pixels eerder op bij spreadsheets, tekstverwerking en langdurig desktopgebruik. Voor entertainment is contrast, bewegingsscherpte en kleurweergave vaak belangrijker dan maximale tekstdetaillering.

Heb je voor een AR- of gamingbril altijd een speciale adapter nodig?

Eén usb-c-kabel is vaak voldoende wanneer het bronapparaat DisplayPort Alt Mode ondersteunt en genoeg stroom levert. Niet iedere usb-c-poort kan echter een videosignaal uitsturen. Voor desktop-pc's en spelcomputers zijn daarom soms een dock of adapter met HDMI en DisplayPort nodig. Controleer vóór aankoop zowel de aansluiting als de ondersteunde resolutie en verversingssnelheid. Een passende stekker betekent namelijk niet automatisch dat video wordt ondersteund.

Is 240 Hz merkbaar bij gamen op een draagbaar scherm?

240 Hz kan bewegingen vloeiender en invoer directer laten aanvoelen dan 60 of 120 Hz, vooral bij snelle shooters en racegames. Het aangesloten apparaat moet daarvoor wel in de buurt van 240 beelden per seconde komen. Dat lukt vooral in lichtere of competitieve games met verlaagde instellingen. Op handhelds en veel laptops blijft de daadwerkelijke beeldsnelheid doorgaans lager, waardoor het voordeel ten opzichte van 120 Hz beperkt kan zijn.

Kun je een gamingbril langdurig comfortabel dragen?

90 tot 100 gram is licht vergeleken met de meeste VR-headsets, maar het gewicht rust wel grotendeels op neus en oren. Pasvorm, pupilafstand, warmteontwikkeling en de druk van de brilveren bepalen daarom hoeveel comfort je ervaart. Regelmatige pauzes blijven verstandig, zeker bij droge ogen, hoofdpijn of vermoeidheid. Brildragers moeten ook rekening houden met inzetglazen op sterkte, omdat een gewone bril vaak niet comfortabel onder het apparaat past.