De multiplayer van het later dit jaar te verschijnen Gears of War: E-Day wordt volgende week onthuld.

Dat werd via social media aangekondigd. De onthulling vindt plaats op het YouTube-kanaal van Xbox, en wordt op donderdag 30 juli om 15:00 uur Nederlandse tijd uitgezonden.

Hoewel Gears of War: E-Day een grote focus op de singleplayercampagne krijgt, zit multiplayer ook onlosmakelijk verweven met de game. Zo kan de campagne met z'n vieren doorlopen worden.

Ook is er een Horde Siege-modus, waarin spelers het op grote maps opnemen tegen golven aan vijanden. Spelers kiezen een klasse (Assault, Marksman, Medic of Breacher) en moeten met z'n vieren stand zien te houden. Er kan zelfs samengewerkt worden met andere groepen spelers om de bazen te verslaan.

Ook komt er een Versus-modus, waarin spelers het met elkaar kunnen uitvechten op multiplayermaps en verschillende 4v4-modi. Veel meer details zijn er nog niet, maar die komen dus volgende week naar buiten.

Over Gears of War: E-Day

Gears of War: E-Day werd vorig jaar tijdens de Xbox Games Showcase onthuld. Het gaat om een prequel op de langlopende Gears of War-serie, waarin spelers meekrijgen hoe de mensheid kennismaakt met de gevaarlijke Locust op de planeet Sera waar ze al snel mee in conflict komen.

Omdat de game zich voor de eerdere spellen afspeelt, spelen jongere versies van Marcus Fenix en Dom de hoofdrollen. De game wordt ontwikkeld door The Coalition, dat tegenwoordig hoofdverantwoordelijk is voor de Gears-franchise.

Eerder dit jaar werd er al uitgebreide gameplay van het spel getoond, dat hieronder nog eens valt te bekijken. Daarin is te zien hoe Marcus Fenix op straat tegen d e Locust vecht. Daar komen veel kogels, spectaculaire set-pieces en bloed bij kijken. De actie verplaatst zich in de tweede helft van de trailer naar een supermarkt, waar het schietgeweld voortduurt.