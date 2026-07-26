Warhorse Studios heeft in Europa een handelsmerk voor een product genaamd 'Kingdom Come Salvation' vastgelegd.

Het handelsmerk verscheen op de website van European Union Intellectual Property Office. Daarop valt te lezen dat het om gamesoftware gaat, dus het ligt voor de hand dat het om een videogame gaat.

Daarbij lijkt de beschrijving te hinten naar online multiplayeraspecten - iets dat niet in de vorige twee Kingdom Come-games aanwezig was. Er is echter nog niets bevestigd - de game is immers nog niet officieel aangekondigd.

Afgelopen mei kondigde Warhorse al wel aan dat het aan een nieuw Kingdom Come-spel werkte, maar het gaf toen geen meer informatie. Ook kondigde het bedrijf toen aan dat het aan een openwereldgame gebaseerd op de The Lord of the Rings-franchise werkt.