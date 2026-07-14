Halo: Campaign Evolved is af en je kunt volgende week al spelen

Het aanstaande Halo: Campaign Evolved is 'goud gegaan'. Dat betekent dat de ontwikkeling zo goed als afgerond is en de game op tijd kan uitkomen.

Het nieuws werd gedeeld via het officiële Halo X-account. Dat betekent dat de release op 28 juli voor Xbox Series-consoles, PlayStation 5 en pc door kan gaan. Ook de early access-release op 23 juli, die beschikbaar komt voor mensen die de Premium of Collector's Edition reserveren, zal kunnen plaatsvinden.

Overigens heeft de term 'goud gaan' de laatste jaren wel wat van zijn waarde verloren. Games zijn meestal nog niet echt af wanneer dit aangekondigd wordt, omdat ontwikkelaars tot het moment van release - en ook daarna - aan het spel kunnen blijven werken en de geboekte progressie via updates uit kunnen brengen. Toch is het vaak wel een heugelijke aankondiging voor ontwikkelaars en fans, omdat het in ieder geval betekent dat de geplande release door kan gaan.

Nieuwe missies en verbeterde graphics

De remake van de singleplayercampagne van Halo: Combad Evolved - de eerste Halo-game ooit die in 2001 uitkwam op Xbox - werd vorig najaar aangekondigd. De game krijgt daarbij verbeterde graphics, aangepaste filmpjes, drie nieuwe missies en verfijndere besturing ten opzichte van Combat Evolved.

Campaign Evolved draait op Unreal Engine 5. De game bevat daarnaast nieuwe wapens en de mogelijkheid om te sprinten. Ook kan het spel geheel in de derde persoon worden gespeeld, en dus niet alleen meer via een eerstepersoonscamera. Wat de drie nieuwe missies betreft, spelen zich die af voor de game.

Eerste Halo-game op PlayStation 5

Het grootste nieuws rondom de game is echter dat het spel niet alleen op Xbox en pc uitkomt, maar ook op PlayStation 5. Het is voor het eerst dat een hoofddeel in de Halo-reeks op een PlayStation-console uitkomt.

Hoofdpersonage Master Chief stond in het verleden bekend als het gezicht van Xbox, maar de laatste jaren brengt Microsoft ook steeds meer spellen op concurrerende systemen uit, waaronder dus deze Halo-remake. Wel zijn er tekenen dat Microsoft deze multiplatformstrategie weer deels terugdraait, maar dat geldt dus niet voor Halo: Campaign Evolved.

Onze indruk van de game