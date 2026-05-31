De prijsdaling van Xbox Game Pass die onlangs werd doorgevoerd heeft een positief effect gehad op het aantal abonnees, zo heeft de recentelijk aangestelde Xbox-ceo Asha Sharma laten weten.

Sharma vertelde dit in een interne memo die ingezien is door The Verge. Over Game Pass voor de prijsdaling meldde Sharma het volgende: "De groei stagneerde en het verlies aan abonnees accelereerde nadat we vorig jaar de prijzen verhoogden." Nadat vorige maand de Game Pass-prijzen weer omlaag gingen, veranderde dit echter: "Sinds de prijsdaling zien we dat we meer abonnees krijgen en ze ook lid blijven. Het is een goede eerste stap."

Toch denkt Sharma dat er nog meer werk te doen is om Game Pass populairder te maken. "Dit kunnen we niet in één moment of tijdens één release oplossen. We moeten sneller werken dan het probleem waar we mee kampen om duurzame groei te herstellen."

Afgelopen april werd aangekondigd dat de prijs van Xbox Game Pass omlaag ging. Game Pass Ultimate kost nu 20,99 euro in plaats van 26,99 euro. Game Pass voor pc is in prijs verlaagd van 14,99 per maand naar 12,99 per maand. Het betekent tegelijkertijd ook dat nieuwe Call of Duty-games niet meer op dag van release op de dienst zullen verschijnen, maar pas een jaar later. Eerder deze week werd het nieuwste deel Call of Duty: Modern Warfare 4 onthuld, dat op 23 oktober verschijnt.

Sharma heeft sinds haar aanstelling als Xbox-ceo eerder dit jaar wel meer wijzigingen in de Xbox-strategie doorgevoerd. Zo werd de naam van Xbox naar 'XBOX' veranderd. Ook werd gemeld dat het bedrijf intern gesprekken houdt over diens multiplatformstrategie, al is het resultaat van die gesprekken op moment van schrijven nog niet duidelijk.

Dit weekend werd eens te meer duidelijk dat de multiplatformstrategie van Xbox onder een vergrootglas ligt binnen het bedrijf. In een officiële Xbox-podcast meldde MAtt Booty - de chief content officer bij Xbox - dat het tijdens de aankomende Xbox Games Showcase die op 7 juni wordt gehouden nog altijd logo's van andere systemen waarop games verschijnen zal laten zien.