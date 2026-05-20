Dat deed het bedrijf zoals gewoonlijk via Xbox Wire. Gisteren is Forza Horizon 6 al op Game Pass voor console en pc verschenen, aangezien dat meteen de officiële releasedatum van het spel was. Lees hier onze review van de game, en hieronder is een overzicht van de rest van de toevoegingen te zien.
- Remnant 2 (console, pc en cloud) – Vanaf vandaag via Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
- Winter Burrow (console, pc en cloud) – Stond al op Game Pass Ultimate en PC Game Pass, vanaf vandaag ook via Game Pass Premium
- Luna Abyss (Xbox Series-consoles, pc en cloud) – Vanaf 21 mei via Game Pass Ultimate en PC Game Pass
- Escape Simulator (Xbox Series-consoles, pc en cloud) – Vanaf 26 mei via Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
- Echo Generation 2 (Xbox Series-consoles, pc en cloud) – Vanaf 27 mei via Game Pass Ultimate en PC Game Pass
- The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (Xbox Series-consoles, pc en cloud) - Vanaf 27 mei via Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
- Crashout Crew (Xbox Series-consoles, pc, handheld en cloud) – Vanaf 28 mei via Game Pass Ultimate en PC Game Pass
- Kabuto Park (Xbox Series-consoles, pc en cloud) – Vanaf 28 mei via Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
- Final Fantasy 6 (Xbox Series-consoles, pc en cloud) – Vanaf 2 juni via Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
- Jurassic World Evolution 3 (Xbox Series-consoles, pc en cloud) – Vanaf 2 juni via Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
De volgende spellen worden op 31 mei van Xbox Game Pass gehaald:
- Against the Storm (console, pc en cloud)
- Crypt Custodian (console, pc en cloud)
- Metaphor: ReFantazio (console, pc en cloud)
- Persona 4 Golden (console, pc en cloud)
- Spray Paint Simulator (console, pc en cloud)