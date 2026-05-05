Daaronder vallen enkele grote releases, waaronder Subnautica 2, Forza Horizon 6 en Mixtape - allen games die vanaf de dag van release op Game Pass komen te staan. De line-up werd onthuld via Xbox Wire, waar ook meer informatie over de toevoegingen te vinden valt. Hieronder is een overzicht te zien van alle aankomende toevoegingen.

  • Ben 10 Power Trip (console, pc en cloud) – Vanaf 6 mei speelbaar via Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
  • Descenders Next (Game Preview) (console, pc en cloud) – Stond al op Game Pass Ultimate en PC Game Pass, vanaf 6 mei ook speelbaar via Game Pass Premium
  • Wheel World (Xbox Series-consoles, pc en cloud) – Stond al op Game Pass Ultimate en PC Game Pass, vanaf 6 mei ook speelbaar via Game Pass Premium
  • Wildgate (Xbox Series-consoles, pc en cloud) – Vanaf 6 mei speelbaar via Game Pass Ultimate, Game Pass Premium en PC Game Pass
  • Wuchang: Fallen Feathers (Xbox Series-consoles, pc en cloud) – Stond al op Game Pass Ultimate en PC Game Pass, vanaf 6 mei ook speelbaar via Game Pass Premium
  • Mixtape (Xbox Series-consoles, pc, handheld en cloud) – Vanaf 7 mei speelbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass
  • Outbound (console, pc en cloud) – Vanaf 11 mei speelbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass
  • Black Jacket (Xbox Series-consoles, pc, handheld en cloud) – Vanaf 12 mei speelbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass
  • Call of the Elder Gods (Xbox Series-consoles, pc, handheld en clouood) – Vanaf 12 mei speelbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass
  • Elite Dangerous (console en cloud) – Vanaf May 12 speelbaar via Game Pass Ultimate en Game Pass Premium
  • Doom: The Dark Ages (Xbox Series-consoles, pc, handheld en cloud) – Stond al op Game Pass Ultimate en PC Game Pass, vanaf 14 mei ook speelbaar via Game Pass Premium
  • Subnautica 2 (Game Preview) (Xbox Series-consoles, pc, handheld en cloud) – Vanaf 14 mei speelbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass
  • Forza Horizon 6 (Xbox Series-consoles, pc, handheld en cloud) – Vanaf 19 mei speelbaar via Game Pass Ultimate en PC Game Pass

De volgende games verdwijnen op 15 mei van Xbox Game Pass:

  • Galacticare (console, pc en cloud)
  • Go Mecha Ball (console, pc en cloud)
  • Kulebra and the Souls of Limbo (console, pc en cloud)
  • Paw Patrol Rescue Wheels: Championship (console, pc en cloud)
  • Planet of Lana (console, pc en cloud)
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