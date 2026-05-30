Al ruim twintig jaar domineert De Sims vrijwel in zijn eentje het life simulator-genre, maar daar zou eindelijk verandering in kunnen komen. Na zes jaar ontwikkeling is de early access-versie van indiegame Paralives eindelijk uitgekomen. Hoewel er nog genoeg kinderziektes aanwezig zijn, lijkt Paralives precies te begrijpen wat het genre al jaren mist.

Ik ben geen vreemde binnen het life sim-genre. In de afgelopen veertien jaar heb ik duizenden uren in alle Sims-titels gestoken. Ondanks mijn liefde voor de franchise ben ik de eerste die zal toegeven dat het hoog tijd is voor een gezonde dosis concurrentie. Vanaf het moment dat Paralives in 2019 werd aangekondigd, heb ik de ontwikkeling dan ook op de voet gevolgd en reikhalzend uitgekeken naar dit moment.

Ik stond te popelen om de game uit te proberen, zodanig dat ik een wekker had gezet voor de release. Op de seconde dat die afging, zat Paralives in mijn winkelmandje op Steam. Na bijna twintig uur spelen kan ik zonder twijfel zeggen dat hier potentie in zit.

Eerst drie uur een Para maken

Paralives begint in een trein die gestaag richting het Canadees aandoende kuststadje Melino rijdt, met aan boord de inwoners van de stad. Je kan ervoor kiezen te spelen met een van de bestaande families, maar een life simulator is nergens zonder zijn character creator, dus kun je uiteraard ook je eigen Parafolk creëren.

Paralives heeft een van de meest uitgebreide personalisatiemogelijkheden voor personages die ik ooit heb gezien. Werkelijk elk aspect van een Para-lichaam en -gezicht kan worden aangepast met gedetailleerde sliders en grids. Kinnen, kaken, ogen, monden, oren, nekken, schouders, voeten, postuur, spieren, vetgehalte, lengte: noem het maar op.

Daarnaast is er voor nagenoeg alles een kleurenwiel beschikbaar, inclusief oog- en huidskleur. Ook kun je littekens, moedervlekken en acne toevoegen en is er een redelijk brede selectie aan haarstijlen met verschillende texturen. Er is zo veel detail dat het in het begin bijna overweldigend voelt. Gelukkig zijn er ook voldoende presets om uit te kiezen.

De kledingopties zijn op het moment nog wat beperkt, zeker voor mannelijke frames, maar er is genoeg om je Para een uitgesproken stijl te geven. Lagen van kledingstukken kunnen apart van elkaar worden aangepast en er is zelfs een optie om shirts in of uit je broek te dragen. Naast kleding en accessoires is het ook mogelijk om beenprotheses en gehoorapparaten te dragen.

Para’s hebben acht levensstadia: baby, peuter, kind, pretiener, tiener, jongvolwassene, volwassene en oudere. Ze kunnen man, vrouw en non-binair zijn en hun uiterlijk en aspecten van hun anatomie, zoals de mogelijkheid om zwanger te raken, kunnen onafhankelijk van hun genderidentiteit worden aangepast.

De persoonlijkheid van Para’s wordt bepaald door zeven punten die te verdelen zijn over lichaamsbouw, intelligentie, creativiteit en charisma en een vibe, social perk en talent. Daarnaast is het mogelijk de slaap- en schoonmaakgewoonten van Para’s aan te passen en ze vegetariër te maken.

Mijn eerste Para doopte ik Iris Dailey, een roodharige, energieke jongvolwassene die goed is in samenwerken, talent heeft voor fitness en geen greintje creativiteit bezit. Ik had makkelijk nog uren in de character creator kunnen blijven rondspelen, maar het was tijd voor Iris om de wereld te ontdekken.

Kunnen wij het maken? Nou en of!

Voordat Iris Melino kon verkennen, had ze eerst een huis nodig. Er zijn 44 beschikbare kavels om op te bouwen. Sommige daarvan zijn volledig leeg, andere zijn voorgebouwde huizen of appartementen.

Het grootse pluspunt van Paralives’ build mode is de mogelijkheid om muren – zowel recht als gebogen – daken, ramen, deuren en meubilair volledig zonder grid te plaatsen. Het is mogelijk een grid in te schakelen voor wat extra richtlijnen, maar niets zit aan een vaste locatie verbonden. Daarnaast kan het terrein van een kavel worden aangepast met verschillende soorten grond, heuvels en kuilen.

Bijna al het meubilair kan naar believen worden vergroot, verkleind, gedraaid en uitgerekt. Objecten passen zich aan aan hun nieuwe vorm. Zo worden bijzettafels koffietafels en veranderen keukenkastjes naar meerdere kasten in een rij. Vanwege deze vrijheid is precisie en symmetrie soms lastig, maar daar staat tegenover dat alles aanpasbaar is precies zoals jij het wil. Ook hier is voor alles een kleurenwiel aanwezig.

Ik ben zelf nooit erg goed geweest in virtueel bouwen en zal eerlijk toegeven dat ik in het begin door alle mogelijkheden juist door de bomen het bos niet meer zag. Maar toen ik het eenmaal onder de knie begon te krijgen, was ik blij verrast over hoe intuïtief alles voelde.

De meesterarchitecten onder ons zullen zich ongetwijfeld eindeloos vermaken. De makers van het spel hadden dat blijkbaar ook door, want wanneer je een nieuwe save begint krijg je de mogelijkheid een lege wereld te creëren waarin je je meteen met build mode kan uitleven, zonder andere gameplay om je af te leiden.

Kies je verhaal

De kans is aanwezig dat je na het maken van een Para en bouwen van een huis al behoorlijk wat uren verder bent, maar daarna is het eindelijk tijd om te beginnen met spelen. Voordat je begint krijg je de optie om te kiezen tussen drie verschillende ‘storytellers’ die zorgen voor een makkelijke, gebalanceerde of uitdagende speelervaring.

Para’s hebben vier standaard behoeftes die gedurende de dag leeglopen: honger, slaap, toilet en hygiëne. Op basis van de persoonlijkheid van een Para is het mogelijk dat ze daar nog een vijfde behoefte bij krijgen, bijvoorbeeld tijd voor zichzelf. Iris kreeg vanwege haar energieke persoonlijkheid een extra energiemeter en extra behoefte om te bewegen.

Zoals je van een life simulator mag verwachten is het mogelijk om verschillende aspecten van het leven te verkennen. Er zijn carrières om uit te kiezen, relaties te vormen, baby’s te maken en levensdoelen te behalen. Op het moment is het gros hiervan nog redelijk oppervlakkig, maar de belangrijkste onderdelen zijn aanwezig en bieden mogelijkheden voor meer.

Para’s slapen, ongeacht hun slaapmeter, door de nacht heen en wanneer er een nieuwe dag begint, verschijnt de gekozen storyteller met story cards die impact hebben op relaties en carrières, tijdelijke buffs geven of nieuwe levensdoelen voor je Para introduceren.

Het achternajagen van doelen, omgaan met andere Para’s en vervullen van ’de wensen van een Para, zorgt ervoor dat hun persoonlijkheidslevel omhooggaat. Op die manier verdienen ze nieuwe perks en persoonlijkheidstrekjes die invloed hebben op hun leven.

Onderlinge relaties tussen Para’s worden logischerwijs opgebouwd door met elkaar te praten. Wanneer twee Para’s in gesprek zijn, vult er een gespreksmeter en wanneer deze vol is krijg je de mogelijkheid de dialoog van je Para te kiezen. Welke opties je krijgt wordt bepaald door de persoonlijkheid en stemming van de Para’s. Sommige interacties, zoals flirten, hebben op basis hiervan ook een wisselende kans van slagen. Het vergt soms wat strategie om de uitkomst die je wil zien te krijgen en dat is wat mij betreft alleen maar positief. Iris heeft helaas een aantal blauwtjes opgelopen doordat ik haar gesprekken steeds verpestte, maar inmiddels is ze gelukkig getrouwd met haar buurman Kareem.

Welkom in Melino

Het kuststadje Melino is een charmante open spelwereld met parkjes, winkels, restaurants, een museum, strand en een community center. Er zijn een gebouwen waar Para’s in verdwijnen wanneer ze naar binnen gaan, waaronder de school en het ziekenhuis, maar het grootste deel van alle gebouwen zijn te bezoeken en van binnen te bekijken.

Overal lopen Para’s rond die met elkaar praten en hun eigen ding aan het doen zijn. Niets voelt levenloos of leeg aan. Sommige Para’s kunnen om gunsten vragen wanneer je met ze praat, wat voor nieuwe doelen zorgt. Via donaties aan het museum en community center speel je extra beloningen vrij. Tot slot is er elke dag in de krant te lezen wat voor evenementen de Para’s in Melino die dag organiseren, zoals een markt of een bijeenkomst van de astronomieclub.

Hoewel de evenementen nog wat kaal zijn en niet alles optimaal werkt, voelt Melino nu al aan als een levendige stad. Er is genoeg te doen om je te vermaken en de game geeft door middel van het helpen van andere inwoners en verzamelen van collecties om te doneren aan het museum voldoende houvast voor spelers die houden van iets meer richting.

Bugs en andere kuren

Ondanks al deze positieve punten zitten er ook nog behoorlijk wat kinken in de kabel. Zeker baby’s zijn ontzettend buggy – de baby die Iris adopteerde was in eerste instantie een poedelnaakte volwassene. Na een aantal uur spelen laadt alles steeds langzamer en Para’s lopen voortdurend door elkaar of door muren heen, of blijven vastzitten in de trap. Toch is de game in zijn huidige staat niet onspeelbaar. Ik heb in twintig uur tijd maar twee bugs meegemaakt die me dwongen de game opnieuw op te starten.

Naast de bugs en glitches zijn er een hoop aspecten die nog wat meer aandacht vergen. Er zijn nog erg weinig opties om een slecht, gemeen persoon te zijn, zowel in de persoonlijkheids- als dialoogopties. De relaties tussen Para’s zijn nog wat oppervlakkig en hoewel het interactiesysteem goed werkt, zou het fijn zijn om iets meer invloed te hebben op de communicatie van je Para. Ook evenementen en mijlpalen als zoals huwelijk en de dood hebben meer diepgang nodig en ik zou graag de toevoeging van specifieke seksualiteiten zien. Tot slot moeten er absoluut meer kledingopties komen, zeker voor mannelijke Para’s, baby’s en peuters.

Gelukkig heeft ontwikkelaar Paralives Studio al laten weten dat er in de toekomst nog een hoop aan de game wordt gesleuteld. Het team buigt zich eerst over de bugs en verbeteringen om de algehele kwaliteit omhoog te schroeven, maar heeft al een waslijst aan toekomstige updates bekendgemaakt.

We kunnen meer kleding, haar en meubilair verwachten, maar ook de toevoeging van onder andere meer carrières, persoonlijkheden, een kalender, seizoenen, tuinieren, auto’s, fietsen, boten en huisdieren. Ook wordt het uiteindelijk mogelijk om evenementen te organiseren en steden aan te passen en te creëren.

Alle toekomstige toevoegingen worden gratis. Paralives Studio is naar eigen zeggen niet van plan ooit betaalde uitbreidingen uit te brengen. Daarnaast is het nu al mogelijk voor modders om zelf custom content aan de game toe te voegen.

Conclusie

Paralives kampt met de problemen die te verwachten zijn bij een early access-versie, maar stroomt over van potentie. De passie van het team en de liefde voor het life sim-genre zijn voelbaar en resulteren in een game met ontzettend veel charme. Paralives is bij lange na nog niet perfect, maar heeft een ziel en begrijpt wat een life sim leuk maakt om te spelen.

Life simulators hebben een moeizame periode achter de rug. Indieprojecten als Life By You kwamen uiteindelijk niet van de grond, inZOI wist niet de indruk te maken waar ik op had gehoopt, EA heeft aangekondigd geen Sims 5 te gaan maken en ligt continu onder vuur voor onethische praktijken. Er was een sprankje hoop nodig en dat is precies wat Paralives biedt.

Ik ben voor het eerst in hele lange tijd optimistisch gestemd en kan niet wachten om te zien hoe de game eruit komt te zien wanneer hij helemaal af is. Een ding is zeker: ik ben nog lang niet klaar met spelen.