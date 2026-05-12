Eerder werd er al gehint naar een samenwerking, en er gingen al geruchten dat het zou gaan om een Xbox Game Pass-lidmaatschap bij een Discord Nitro-abonnement. Dat blijkt nu dus te kloppen. Discord Nitro kost 9,99 euro per maand of 99,99 euro per jaar.

Mensen die lid zijn van het betaalde Discord Nitro-abonnement krijgen vanaf nu toegang tot een 'starterseditie' van Xbox Game pass. Daarin zitten meer dan vijftig console- en pc-games die zonder verdere kosten gespeeld kunnen worden. Ook ontvangt men tien uur per maand gratis gaming via de cloud.

Onder de games die beschikbaar zijn voor Nitro-leden vallen Grounded, Doom Eternal, Hades, Gears 5, DayZ, Fallout 4, Dishonored 2, Cities: Skylines, Deep Rock Galactic, Overcooked 2 en Stardew Valley.

Bestaande Xbox Game Pass-leden zullen ook Nitro-voordelen ontvangen vanaf later deze maand. Daaronder vallen 250 Discord Orbs per maand, 1,2 keer zoveel extra Orbs wanneer men missies klaart en kortingen in de Discord Shop.

