De eerder deze week aangekondigde Songs of the Past-uitbreiding voor The Witcher 3: Wild Hunt wordt in ieder geval op Gamescom getoond.

Dat heeft ontwikkelaar CD Projekt Red bevestigd. Eerder deze week werd de komst van Songs of the Past naar maandenlange geruchten bevestigd, maar verdere informatie werd nog niet gegeven.

Nu is in ieder geval duidelijk dat de uitbreiding op Gamescom aanwezig is, dat van 20 tot en met 24 augustus in Keulen wordt georganiseerd. Het is daarbij niet helder of het gaat om een speelbare demo of een trailer. Ook is niet bekend of er voor die tijd al iets van de uitbreiding wordt getoond.

Songs of the Past wordt in samenwerking met de studio Fool’s Theory ontwikkeld. Dit is tevens het bedrijf dat werkt aan de eerder aangekondigde remake van de eerste The Witcher-game, en bestaat uit CDPR-veteranen die eerder nog aan The Witcher 3: Wild Hunt hebben gewerkt.

Volgens geruchten zal de dlc zich in ieder geval afspelen tussen The Witcher 3 en het aankomende The Witcher 4 en een brug slaan tussen die verhalen.