Sega gaat op 23 juni een 'Definitive Edition' van de in 2022 uitgekomen 3D-platformer Sonic Frontiers uitbrengen.

Hoewel het bedrijf dit nog niet officieel heeft aangekondigd, werd dit gelekt door de extreem betrouwbare insider Billbil-kun op Dealabs, en kan deze informatie dus als waarheid beschouwd worden.

Volgens de leaker zal de Definitive Edition van Sonic Frontiers alle uitgekomen updates en dlc voor de game bevatten. Daarnaast komt de game niet alleen naar PlayStation 5, Xbox Series-consoles en pc, maar ook voor het eerst naar Nintendo Switch 2, waar de game qua graphics en prestaties beter moet lopen dan op de eerste Switch. De insider meldt dat in ieder geval de Switch 2-versie een fysieke editie krijgt, maar of dat voor de andere consoles ook geldt is op dit moment niet duidelijk.

Sonic Frontiers ontving na release drie uitbreidingen die dus zo goed als zeker onderdeel gaan uitmaken van de Definitive Edition. 'Sound and Speed' voegde nieuwe modi in de vorm van Battle Rush en Cyber Space Challenge toe, alsmede een fotomodus en een jukebox om de soundtrack te kunnen beluisteren. Sonic's Birthday Bash voegde een New Game+-modus, nieuwe activiteiten in de open wereld en de mogelijkheid om het spel met verjaardagsversiering uit te dossen. The Final Horizon tot slot bevatte een nieuw einde voor de game, nieuwe verhalende elementen, bazen, uitdagingen en speelbare personages.