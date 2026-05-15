Er zijn twee nieuwe Xbox-controllers gelekt: de Xbox Elite Series 3 en een Xbox Cloud Controller.

Om met de nieuwe Xbox Elite-controller te beginnen: er zijn foto's geplaatst op Tecnoblog, dat de foto's en bijbehorende informatie van de Braziliaanse telecomwaakhond Anatel heeft verkregen.

De Xbox Elite Series 3 volgt de vorige Elite-controllers logischerwijs op. Qua ontwerp lijkt er weinig verschil te zijn, maar interessant is wel dat er twee scroll-wieltjes aan de onderkant tussen de handgrepen zitten. Ook is er een vernieuwde vierpuntdruktoets en een vervangbare accu, zodat mensen een lege accu kunnen verwisselen met een volle en meteen door kunnen spelen.

Daarnaast is via Tecnoblog ook een zogeheten Cloud Gaming Controller gelekt. Hoewel er weinig over bekend is, lijkt deze controller specifiek bedoeld voor mensen die alleen via de cloud games spelen. Microsoft biedt via het Xbox-merk namelijk cloudgaming aan. De controller is wat platter dan de reguliere Xbox-controllers, maar de lay-out is wel gelijk. De accu zou in dit geval niet te vervangen zijn.