Dit naar aanleiding van een enquête die de nieuwe ceo van Xbox onlangs plaatste op social media. Daarin vroeg ze of de naam 'Xbox' of 'XBOX' moest zijn, en kwam die laatste als winnaar uit de bus. De naam is nu dan ook officieel veranderd op plekken als social media.
De naam is daarmee een verwijzing naar de vroege dagen van Xbox. De allereerste console werd in het logo ook met hoofdletters aangeduid. Toen opvolger Xbox 360 uitkwam, werd alleen de eerste letter met hoofdletter geschreven.
Naast dat de 'nieuwe' naam dus een verwijzing naar het verleden van het bedrijf is, lijkt het ook een duidelijk onderdeel van de strategie van Sharma. Sinds zij op de divisie zit, voert ze diverse wijzigingen door met fans van het merk in het achterhoofd. Denk aan het stoppen van de ontwikkeling van Copilot voor Xbox-consoles en het goedkoper maken van Xbox Game Pass.