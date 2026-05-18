Microsoft heeft besloten diens gamedivisie en consoles hernoemd. Waar de naam normaliter 'Xbox' luidt, is deze naam nu veranderd in hoofdletters en luidt hij dus 'XBOX'.

Dit naar aanleiding van een enquête die de nieuwe ceo van Xbox onlangs plaatste op social media. Daarin vroeg ze of de naam 'Xbox' of 'XBOX' moest zijn, en kwam die laatste als winnaar uit de bus. De naam is nu dan ook officieel veranderd op plekken als social media.

De naam is daarmee een verwijzing naar de vroege dagen van Xbox. De allereerste console werd in het logo ook met hoofdletters aangeduid. Toen opvolger Xbox 360 uitkwam, werd alleen de eerste letter met hoofdletter geschreven.