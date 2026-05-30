Met Opnemen kunnen Odido-abonnees tot 200 uur aan programma's opnemen om ze later terug te kijken. Deze opnames worden in de cloud opgeslagen en blijven daar een jaar, waarna ze worden gewist.

De dienst was 5 euro, maar zal vanaf 1 juli dus 5,99 euro per maand gaan kosten. Als tegemoetkoming zal het Opnemen-pakket wel standaard geleverd worden met de basisversie van streamingdienst Videland. Deze versie van de dienst bevat reclames en het is niet mogelijk om te upgraden naar een duurdere versie zonder reclame. Videoland Basis kost normaliter 7 euro per maand.