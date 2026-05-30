De Roborock Qrevo S Pro heeft een adviesprijs van ongeveer 600 euro. Dit middenklassemodel is bedoeld voor huishoudens die schoonmaaktaken uit handen willen geven, zonder daarvoor al te diep in de buidel te hoeven tasten. Hoe is de balans?

Roborock Qrevo S Pro 7 / 10 Score De Pluspunten Goed voor algemeen gebruik

Redelijke zuigkracht

Dweilt streeploos

Overzichtelijke app De Minpunten Navigatie kan beter

Objectherkenning ook

Dweilt niet langs de randen

Het ontwerp van de robot is compact en strak. Met een diameter van 35 cm en een hoogte van net geen 10 cm navigeert hij moeiteloos door de kamers. De verhoogde module met sensoren kan hij helaas niet intrekken, maar biedt voldoende slimheid om nergens tegenaan te botsen (al is dat natuurlijk helemaal afhankelijk van jouw meubels). Aan de onderkant vind je twee roterende dweilpads en een speciale dubbele zijborstel.

Het basisstation neemt vervelend onderhoud grotendeels uit handen. In het gevaarte zit een stofzuigerzak (met een inhoud van bijna 3 liter) en twee ruime watertanks (een voor vies en een voor schoon water). Na elke dweilbeurt reinigt het systeem de twee dweilpads grondig met heet water van 75 graden, en daarna met warme lucht. Daardoor krijgen muffe geurtjes en bacteriën geen kans. Helaas biedt het station geen reservoir voor schoonmaakmiddel, maar die voegen we dan zelf maar toe aan de bak met schoon water. Je moet de dosering dan wel zelf regelen.

Redelijke zuigkracht

De Roborock Qrevo S Pro beschikt over een redelijk hoge zuigkracht van ruim 18.000 Pa; dat moet ruim voldoende zijn voor een gemiddeld huishouden. De batterij gaat daarnaast zo’n drie uur mee en dat is dan ook één van de sterkste punten van de robot. De kans is klein dat hij tussentijds moet opladen. Verder kan hij drempels aan tot 2 centimeter en kun je het systeem koppelen aan slimme assistenten als Amazon Alexa en Google Home.

De robotstofzuiger presteert verder prima. De dubbele zijborstel voorkomt door zijn v-vorm dat lange haren vastlopen, waardoor je daar geen omkijken naar hebt. En hoewel hij wel langs de randen komt, neemt-ie niet altijd elke hoek mee. Daarvoor mist het apparaat de reikwijdte. Bovendien verhoogt de Roborock Qrevo S Pro zijn zuigkracht automatisch op het moment dat hij over een tapijt of vloerkleed rijdt. Daar merk je dat hij zuigkracht (of luchtstroom) tekortkomt, want hardnekkiger vuil blijft jammer genoeg achter.

Gaat hem goed af, maar…

Dweilen verloopt vloeiend, terwijl het systeem opvallend weinig water verbruikt. De robot trekt zijn dweilpads daarnaast automatisch omhoog wanneer hij een tapijt detecteert, zodat dat niet nat wordt. Harde vloeren reinigt hij streeploos, maar langs de randen en hoeken blijft het wel wat viezig. Daar komen de twee dweilpads namelijk niet, aangezien ze niet kunnen uitschuiven. Dat betekent dat dit systeem echt bedoeld is als onderhoudshulp, niet als vervanging.

De obstakeldetectie is goed genoeg (hij botst nergens tegenaan), maar toch kan het een en ander misgaan. Zo kwamen we een keer thuis na een schoonmaaksessie en zagen we de dweilpads los op de grond liggen. We wisten dat al (de app had al een melding gegeven), maar dat betekent ook dat de robot de schoonmaaktaak niet voltooit en de natte dweilen dus lekker liggen te stinken. Ook kan hij soms te voorzichtig navigeren en daardoor niet uit bepaalde situaties komen. Dan blijft hij rondjes rijden totdat je hem zelf fysiek verplaatst.

Bediening via de app

De applicatie van Roborock blinkt ondertussen uit in gebruiksvriendelijkheid. Tijdens het instellen brengt de robot je woning in enkele minuten gedetailleerd in kaart. Vervolgens kun je handmatig virtuele zones tekenen of specifieke kamers toewijzen voor gerichte schoonmaakopdrachten. De app onthoudt je geschiedenis en doet zelf slimme suggesties, zoals het veilig markeren van trappen.

Daarnaast pas je hier het waterniveau en de zuigkracht per ruimte aan. Je creëert routines, waardoor de keuken bijvoorbeeld eerst vlot wordt gestofzuigd en daarna grondig wordt gedweild. Voor huishoudens met huisdieren is er een speciale modus die extra aandacht besteedt aan de voerbakken. Via duidelijke instellingen pas je ook de gevoeligheid van de obstakeldetectie naar wens aan. Of dat eventuele problemen verhelpt, is een tweede, want een lagere gevoeligheid betekent ook minder voorzichtigheid.

Roborock Qrevo S Pro kopen?

We vinden de Roborock Qrevo S Pro een lastig onderwerp. 500 tot 600 euro voor een autonome schoonmaakrobot met basisstation dat wat werk uit handen neemt, is niet veel geld (in dit segment dan), maar dan nog moeten we iets te veel voor lief nemen en komen we voor meer verrassingen te staan dan we zouden willen. Heb je een niet al te ingewikkelde interieuropstelling, geen langharige huisgenoten en ook geen vloerkleed, dan kan de Qrevo S Pro daadwerkelijk een handig hulpmiddel voor een mooie prijs zijn.