LG Electronics heeft benadrukt dat het geen plannen heeft om de afdeling verantwoordelijk voor de productie en levering van televisies te verkopen. Dit nadat er eerder deze week daarover geruchten ontstonden.

Een Zuid-Koreaanse website schreef afgelopen donderdag dat LG plannen had om zijn tv-divisie te verkopen aan het Chinese Hisense. Het zou te maken hebben met teruglopende winsten. Dit zou men hebben vernomen van anonieme bronnen. LG en Hisense zouden hier gesprekken over houden.

Het artikel werd op een later moment echter aangepast met een statement van LG. Daarin ontkent het het Zuid-Koreaanse bedrijf dergelijke plannen te hebben. Het artikel is inmiddels volledig offline gehaald, maar ook aan andere media heeft LG soortgelijke statements geleverd.

LG staat bekend om hun televisies, telecommunicatieapparaten en huishoudelijk apparatuur. Qua televisies genieten onder film- en gamefans vooral de oledschermen van het bedrijf van veel populariteit.