YouTube heeft nieuwe features voor Premium-abonnees aangekondigd die vooral voor podcastluisteraars bedoeld zijn.

Het bedrijf heeft bijvoorbeeld de on-the-go-modus aangekondigd. Wanneer mensen deze modus inschakelen, komt er een versimpelde besturing tevoorschijn die het makkelijker maakt om vooruit te spoelen en terug te spoelen, maar ook om dor te gaan naar de volgende aflevering. Dit is bedoeld voor wanneer er louter naar podcasts geluisterd wordt op YouTube tijdens andere bezigheden.

Verder is auto speed geïntroduceerd. Daarmee kijkt YouTube naar wat de optimale snelheid is per podcastsegment en wordt deze snelheid automatisch aangepast. Op die manier hoeven mensen zelf niet meer de snelheid van een podcast aan te passen wanneer er bijvoorbeeld veel informatie uiteen wordt gezet of een podcast een wat luchtiger segment heeft.

Tot slot is de Ask Music-optie uitgebreid naar podcasts. Premium-leden zullen dankzij AI dus ook suggesties krijgen voor nieuwe podcasts om naar te luisteren, gebaseerd op hun luistergeschiedenis.