HBO Max heeft een goedgevulde nieuwe trailer van het aankomende derde seizoen van House of the Dragon gedeeld.

De trailer duurt 2 minuten en 40 seconden en zit vol met actievolle momenten, waardoor de verwachtingen voor dit derde seizoen alleen maar nog groter worden. Het derde seizoen van House of the Dragon begint op 22 juni op HBO Max. Afleveringen zullen wekelijks verschijnen.

Het derde seizoen gaat logischerwijs verder waar het tweede seizoen is geëindigd - oftewel met de 'Dance of the Dragons', een gevecht tussen Rhaenyra Targaryen en Aegon Targaryen om de Iron Trone. Onlangs werd onthuld dat dit derde seizoen grootser en bloediger moet worden dan voorgaande seizoenen, waaronder een blik op de langverwachte 'Battle of the Gullet' waar in he tweede seizoen al naar werd gehint.