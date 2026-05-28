Activision en Infinity Ward hebben de volgende Call of Duty-game, Modern Warfare 4, uit de doeken gedaan. Vanaf 23 oktober is de game te spelen op PS5, Xbox Series-consoles, pc en eindelijk ook Nintendo Switch 2. Ook is bekendgemaakt dat de battle royale-game Warzone niet langer beschikbaar is op PlayStation 4 en Xbox One vanaf 4 juni.

De onthulling ging door onderstaande trailer, waarin duidelijk werd dat het verhaal van de game draait om een invasie Noord-Korea in Zuid-Korea. Aan de andere kant van de wereld wordt Captain Price - een bekend gezicht uit de Call of Duty-reeks - opgejaagd, en zijn verhaal verbindt zich uiteindelijk met wat er in Zuid-Korea gebeurt. Daar krijgen spelers de nieuwe Sergeant Park onder de knoppen.

Op release komt natuurlijk ook de multiplayermodus van Modern Warfare 4 beschikbaar, die direct bestaat uit twaalf 6v6-speler maps, een aantal kleinere gebieden voor de Gunfight-modus en meerdere Big War maps voor grootschalige gevechten, waar ook voertuigen aan te pas komen.

Daarbij wordt de gameplay aangescherpt met zogenaamde Ballistic Authority, een systeem waarmee de gunplay en het wapengebruik in de game realistischer aan moet voelen. Bijvoorbeeld het traject van kogels, beweging van de wapens en hoe je personage staat hebben allemaal invloed op de gunplay. Hiermee moet Modern Warfare 4 authentieker schieten dan ooit.

Daarbij dipt Call of Duty ook de tenen in het extraction-shooter genre, met de DMZ-modus. Alleen of in een squad-spelend wordt je losgelaten op een gebied, waar het zaak is om voorwerpen en materialen te verzamelen en daar vervolgens succesvol mee te ontsnappen. Het heeft dus veel weg van andere extraction shooters als Arc Raiders en Escape From Tarkov, al lijkt DMZ zogenaamde ‘dynamische objectives’ en veranderende weersomstandigheden toe te passen. Overigens was DMZ ook al een modus die onderdeel was van Call of Duty: Modern Warfare 2, uit 2022.

Meer informatie over de verschillende gamemodi en nieuwe gameplay-elementen in Call of Duty: Modern Warfare 4 kun je hier op het officiële blog lezen.

Daarbij is noemenswaardig dat Call of Duty: Modern Warfare 4 de eerste Call of Duty-game in jaren is die naast op de PS5 en Xbox Series-consoles, ook op de Nintendo Switch 2 uitkomt. De geruchten daarover vlogen eerder ook al rond. De releasedatum op het hybride platform is net als bij de overige consoles op 23 oktober.

Uniek is daarbij dat gebruikers die sinds Call of Duty: Modern Warfare uit 2019 een Call of Duty-game hebben gekocht, tien procent korting krijgen op de Vault Edition van de aankomende game. Daarvoor moet de game in ieder geval eens geopend zijn, en je moet Modern Warfare 4 dan wel aanschaffen op hetzelfde platform als waar je deze eerdere Call of Duty-game op hebt gespeeld. Meer informatie over deze korting en verder pre-order-extra's vind je hier.

Warzone niet meer te downloaden op PS4 en Xbox One vanaf 4 juni