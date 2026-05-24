Microsoft heeft game-analist Matthew Ball aangenomen als chief strategy officer bij Xbox. Hij heeft gemeld van plan te zijn oude franchises nieuw leven in te blazen.

Dat meldde Ball in een interview met Bloomberg. In dat interview benadrukt hij dat hij het Xbox-merk weer in ere wil herstellen nadat de Xbox-tak van Microsoft meerdere teleurstellende kwartalen heeft meegemaakt - voor een groot deel dankzij dalende consoleverkoop.

Ball liet weten dat hij van plan is om oude Xbox-franchise nieuw leven in te blazen en de Xbox-consoles populairder te maken. Volgens hem is de console-industrie "belangrijk, duurzaam en nog altijd aan het groeien". Volgens Ball zal de omzet en de winst groeien wanneer het bedrijf zijn nieuwe strategie volgt.

Balls aanstelling werd eerder deze week via een memo aan Xbox-werknemers bekendgemaakt. De game-analist schreef ook het boek The Metaverse en werkte onder andere bij Amazon Studios en Illumination.