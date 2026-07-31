The Coalition en Microsoft hebben gisteren de multiplayer van het aankomende Xbox- en pc-spel Gears of War: E-day uit de doeken gedaan. Een onderdeel van die multiplayer is de nieuwe Horde Siege-modus.

The Coalition plaatste gisteravond video's online waarin de multiplayer van de langverwachte game uitgebreid werd getoond. Daarmee verkregen we veel nieuwe informatie over wat ons te wachten staat.

Horde Siege-modus

Naast de singleplayercampagne van Gears of War: E-Day bevat het spel net zoals vorige delen ook een multiplayer. Een van de belangrijkste onderdelen daarvan is de Horde Siege-modus. Dit is een nieuwe variant op de gebruikelijke Horde-modus uit eerdere games.

In de modus worden drie teams van elk vier spelers op dezelfde grootschalige map geplaatst. Elk team krijgt daarbij zijn eigen doelen terwijl er gevochten wordt tegen golven aan vijanden. Daardoor is elk team vooral bezig met zijn eigen klusjes.

Toch moet er soms samengewerkt worden. Er kunnen grootschalige gebeurtenissen tijdens een potje plaatsvinden, zoals de komst van een grote eindbaas. Op dat moment moeten de drie teams de handen ineenslaan om de baas te verslaan.

Nadat alle missies zijn afgerond, moeten spelers een manier vinden om veilig het strijdgebied te verlaten, al moet er eerst nog één laatste golf aan vijanden verslagen worden. Niet alle spelers hoeven terug te keren naar de helikopter, maar het kan je beloningen kosten als sommige spelers achtergelaten worden.

Horde Siege krijgt vier verschillende klassen om uit te kiezen: Assault, Marksman, Medic en Breacher. Elke klasse heeft zijn eigen items en uniek progressiesysteem voor wapens.

Versus keert terug

Natuurlijk keert ook Versus ook terug, de traditionele manier om de Gears of War-multiplayer te spelen. Hierin nemen spelers het direct tegen elkaar op in symmetrisch ontworpen arena's. Daarbij beginnen alle spelers met dezelfde loadout.

Qua maps kunnen spelers onder andere Outpost, Park, Battleship, Market, Precint en Skyward verwachten. De modi zullen Gears of War-spelers ook bekend voorkomen: Team Deathmatch, Conquest, Crucible en Demolition.

Nieuwe content na release

Het is de bedoeling dat na release van de game nieuwe content toegevoegd blijft worden. Dit gebeurt overigens niet via seizoenspassen, want die zullen niet verschijnen voor de game. Verwacht na release nieuwe maps en modi, alsmede nieuwe personages voor zowel de COG- als Locust-facties.

Het is dan ook de bedoeling dat het leeuwendeel van alle ontgrendelbare items te verkrijgen is door de game gewoon te spelen. Denk aan het behalen van seizoensgebonden uitdagingen en bepaalde mijlpalen. Er kunnen daarnaast munten verzameld worden door potjes te spelen, waarmee cosmetische items gekocht kunnen worden.

Open bèta op komst

Mensen kunnen spoedig al de multiplayer van Gears of War: E-Day uittesten. Van 6 tot en met 10 augustus wordt er namelijk een open bèta gehouden op Xbox Series-consoles en pc, en later in de zomer moet er nog een bètaperiode volgen. Mensen die de game reserveren krijgen toegang tot de eerste bèta, alsmede Game Pass Ultimate- en PC Game Pass-abonnees.

Vanaf 6 oktober speelbaar

Gears of War: E-Day is een prequel op de langlopende Gears of War-serie, waarin spelers meekrijgen hoe de mensheid kennismaakt met de gevaarlijke Locust op de planeet Sera waar ze al snel mee in conflict komen.

Omdat de game zich voor de eerdere spellen afspeelt, spelen jongere versies van Marcus Fenix en Dom de hoofdrollen. De game wordt ontwikkeld door The Coalition, dat tegenwoordig hoofdverantwoordelijk is voor de Gears-franchise.