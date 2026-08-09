Het aankomende Made By Google-evenement waar de nieuwe Pixel 11-smartphones worden onthuld, zal worden gepresenteerd door Trevor Noah.

Dit artikel is onderdeel van:

Dat blijkt uit een nieuwe promotionele video voor het evenement. Noah wordt daar als presentator geïntroduceerd. Noah is onder andere bekend voor zijn presentatie van The Daily Show en de stem van de AI van Shuri, een personage in films als Black Panther.

De video van Google toont ook dat er andere bekende gezichten aanwezig zullen zijn. Denk bijvoorbeeld aan Call Her Daddy-presentator Alex Cooper, Japanse actrice Ayami Nakajo en NBA-ster Stephen Curry.

Made By Google draait om de Pixel 11

Het Made By Google-evenement wordt in de nacht van 12 op 13 augustus gehouden. Waarschijnlijk zien we daar voor het eerst echt de Pixel 11 Pro, Pixel 11, Pixel 11 Pro XL en Pixel 11 Pro Fold.