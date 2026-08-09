Dat blijkt uit een nieuwe promotionele video voor het evenement. Noah wordt daar als presentator geïntroduceerd. Noah is onder andere bekend voor zijn presentatie van The Daily Show en de stem van de AI van Shuri, een personage in films als Black Panther.
De video van Google toont ook dat er andere bekende gezichten aanwezig zullen zijn. Denk bijvoorbeeld aan Call Her Daddy-presentator Alex Cooper, Japanse actrice Ayami Nakajo en NBA-ster Stephen Curry.
Made By Google draait om de Pixel 11
Het Made By Google-evenement wordt in de nacht van 12 op 13 augustus gehouden. Waarschijnlijk zien we daar voor het eerst echt de Pixel 11 Pro, Pixel 11, Pixel 11 Pro XL en Pixel 11 Pro Fold.
De specificaties en prijzen van de Pixel 11-serie zijn onlangs al gelekt. De precieze specificaties kunnen hier gevonden worden. Qua prijzen begint de Pixel 11 waarschijnlijk bij 999 euro, de Pro- en Pro XL-varianten bij 1199 euro en de Fold bij 1999 euro.