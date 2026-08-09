Wat is de beste Metroid-game om mee te beginnen? Voor veel nieuwe spelers is Metroid Prime Remastered een sterke start, omdat de besturing modern is en de 3D-wereld duidelijker oogt dan oudere delen. Wil je juist de klassieke 2D-structuur leren kennen, dan zijn Metroid Dread en Metroid: Zero Mission logische instappers. Super Metroid blijft historisch belangrijk, maar voelt voor beginners soms minder soepel door het tempo en de oudere besturing.

Hoe speel je klassieke Metroid-games op Nintendo Switch of Switch 2? Klassieke Metroid-games speel je vooral via Nintendo Switch Online en Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket. De NES-, Super NES- en Game Boy-apps bevatten onder meer Metroid, Super Metroid en Metroid II. Voor Game Boy Advance-games zoals Metroid Fusion en Metroid: Zero Mission heb je het duurdere Uitbreidingspakket nodig. De beschikbaarheid kan per regio en abonnementsvorm verschillen, dus controleer de Nintendo Classics-catalogus op je console.

Welke Metroid-games zijn belangrijk voor het verhaal van Samus? De kernlijn van Samus Aran loopt vooral via Metroid: Zero Mission, Metroid: Samus Returns of Metroid II, Super Metroid, Metroid Fusion en Metroid Dread. Die 5 games volgen de hoofdstrijd rond de Metroids, de X-parasiet en de gevolgen daarvan voor Samus. De Prime-games spelen in dezelfde bredere franchise, maar voelen meer als een eigen zijlijn met first-person verkenning.

Wat is het verschil tussen 2D Metroid en Metroid Prime? 2D Metroid draait om zijaanzicht, platformactie en het langzaam openen van een grote kaart met nieuwe vaardigheden. Metroid Prime vertaalt dat principe naar een first-person avontuur, met scannen, richten, ruimtelijke puzzels en een sterkere nadruk op sfeer. Beide varianten gebruiken dezelfde basis: je verdwaalt bewust een beetje, vindt upgrades en keert terug naar plekken die eerder nog afgesloten waren.

Waarom heet een genre metroidvania? Metroidvania verwijst naar games die elementen van Metroid en Castlevania combineren. Meestal verken je één grote, onderling verbonden wereld waarin nieuwe vaardigheden eerder afgesloten routes openen. Het genre draait daardoor minder om losse levels en meer om terugkeren, geheimen vinden en zelf de kaart leren lezen. Bekende moderne voorbeelden gebruiken die structuur vaak met eigen gevechtssystemen, stijlen en moeilijkheidsgraden.