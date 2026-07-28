Gisteren had Xbox last van een storing, waardoor sommige gamers niet afgespeeld konden worden. Het probleem lijkt inmiddels opgelost.

De storing vond gisteravond plaats en zorgde ervoor dat mensen niet konden inloggen op hun Xbox-console of de Xbox Store konden bezoeken. Mensen kregen dan een foutmelding, ook wanneer ze hun gamecollectie wilden bekijken of sommige games wilden opstarten. Dit gebeurde zowel bij digitaal aangeschafte games als fysieke exemplaren. Het is niet helemaal duidelijk bij hoeveel games dit gebeurde.

Wat was er aan de hand?

Microsoft heeft inmiddels gecommuniceerd dat het probleem opgelost zou moeten zijn, en heeft op social media laten weten wat het veroorzaakte. Het zou zijn gegaan om een licentieservice buiten Xbox, waar het Xbox-netwerk wel van afhankelijk was. Daardoor konden veel gebruikers niet inloggen, en was het in veel gevallen ook onmogelijk om te checken of mensen bepaalde games daadwerkelijk mochten spelen.

Microsoft heeft spelers vervolgens naar "gezonde delen van het systeem" overgezet terwijl het probleem werd opgelost. De service werkte mondjesmaat weer verspreid over verschillende regio's, waardoor sommige mensen langer van het probleem last hadden dan anderen.

Onacceptabel

Microsoft laat weten dat het onacceptabel is dat dit probleem zich voordeed en dat mensen niet hun games konden spelen. Het bedrijf belooft de komende tijd er aan te werken om er voor te zorgen dat toekomstige problemen sneller opgelost zijn, en dat de fundering om games te kunnen spelen en in te loggen beter is.

Ook PlayStation Network had onlangs een storing

Microsoft is niet de enige consolemaker die dergelijke problemen had. Vorige week was er ook een storing op PlayStation Network. Toen kon men zich niet aanmelden of games online spelen. Dit had te maken met een storing bij Amazon Web Services.

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