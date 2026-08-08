OpenAI heeft de ontwikkeling rondom het nieuwe AI-model Astra tijdelijk gepauzeerd. Het programma zou dusdanig goed zijn in hacken dat het bedrijf eerst de veiligheid van het AI-model wil onderzoeken.

Uit tests blijkt dat Astra erg goed is in het vinden van zwakheden in systemen en daar op in kan spelen om te hacken. Het kan zelfstandig deze exploits vinden en er gebruik van maken, en kan daarbij nieuwe strategieën bedenken om aanvallen op te zetten.

Volgens OpenAI zijn deze capaciteiten 'kritiek'. Het vorige model van OpenAI, GPT-5.6-Sol, werd nog als 'hoog' geschaald om zijn capaciteiten, maar Astra gaat dus nog een stapje verder.

Strengere beveiligingsmaatregelen

Als gevolg daarvan worden er strengere beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd voor de ontwikkeling van Astra en andere toekomstige AI-modellen die ook onder 'kritiek' worden geschaald. Daarbij is het belangrijk dat de testomgeving volledig geisoleerd is van de buitenwereld. Dat wordt onder andere gedaan door de toegang tot netwerken te beperken.

Het is de bedoeling dat OpenAI samen met de Amerikaanse overheid en andere organisaties gaat samenwerken om het model te testen. Dit moet er voor zorgen dat Astra zo veilig mogelijk is en dat er minder risico's aan kleven wanneer het model aan de consument wordt geleverd.

Eerdere hacks van andere modellen