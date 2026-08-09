Tijdens Gamescom Opening Night Live - de liveshow van Geoff Keighley die op de vooravond van gamebeurs Gamescom wordt gehouden - wordt er een nieuwe blik gegeven op het in juni aangekondigde Final Fantasy 7 Revelation.

Dat werd deze week aangekondigd. Tijdens de liveshow, die op woensdag 25 augustus om 20:00 uur Nederlandse tijd wordt uitgezonden, zal er een nieuwe blik op de langverwachte game worden geworpen.

Daarbij is bevestigd dat regisseur Naoki Hamaguchi er bij zal zijn om het segment te begeleiden. Mogelijk betekent dit dat er naast een nieuwe trailer ook nog wat op het podium gedeeld wordt over de game.

Derde deel in trilogie

Final Fantasy 7 Revelation werd in juni tijdens de Summer Game Fest-liveshow aangekondigd. De afgelopen jaren zijn er al twee delen uitgekomen: Final Fantasy 7 Remake en Final Fantasy 7 Rebirth. Samen met dit derde deel vormen de spellen een uitgebreide remake van de oorspronkelijk op de eerste PlayStation verschenen rpg Final Fantasy 7.

Deze games pakken het origineel als uitgangspunt, maar werken het verhaal en de spelwereld veel verder uit. Naast de sterk verbeterde graphics zijn er bijvoorbeeld veel uitgebreidere gebieden en onderdelen van het verhaal aanwezig.

De onthullingstrailer van Revelation die afgelopen juni werd uitgezonden toont dat het luchtschip uit het oorspronkelijke spel ook in de game zit. Mensen kunnen uit het luchtschip springen om in de spelwereld verder te lopen. De spelwereld moet daarbij groter worden dan de werelden in de vorige games.

Final Fantasy 7 Revelation moet ergens in het voorjaar van 2027 uitkomen voor PlayStation 5, Xbox Series-consoles, Switch 2 en pc.

Over Gamescom en de Opening Night Live Show

Gamescom vindt van 26 tot en met 30 augustus plaats in Keulen, Duitsland. Zoals elk jaar wordt de beurs gehouden in het Koelnmesse-gebouw. De dag voordat de beurs voor consumenten opengaat, kunnen journalisten al een bezoek brengen.