Tijdens de Xbox Games Showcase werd er een nieuwe trailer van de aankomende nieuwe Fable-game getoond. Daarbij werd de releasedatum van het spel onthuld, namelijk 23 februari 2027.

Onlangs werd de game nog uitgesteld naar februari 2027, terwijl het spel eigenlijk aankomend najaar uit had moeten komen. De ontwikkelaar liet toen doorschemeren dat het deels te maken heeft met de andere games die dit najaar verschijnen. Niet alleen spellen van Microsoft zelf – zoals Gears of War: E-Day en Call of Duty: Modern Warfare 4 – maar ook het langverwachte Grand Theft Auto 6. Nu is in ieder geval de precieze releasedatum bekend.

De nieuwe trailer is daarbij een stuk duisterder dan de voorgaande beelden, met slechterik Isabelle die zichzelf als de held van Albion ziet.

De nieuwe Fable is al een aantal jaar in ontwikkeling bij Playground Games, tevens de ontwikkelaar van de Forza Horizon-reeks. Deze reboot moet de unieke aspecten van de franchise behouden, maar een nieuwe generatie gamers er kennis mee laten maken, terwijl de hoogstaande graphics van moderne consoles en pc voor een veel gedetailleerdere spelwereld zorgen.

Spelers beginnen Fable als een kind in een rustig dorpje. Al snel komen spelers er achter dat ze uit kunnen groeien tot held in het land van Albion. In eerder getoonde beelden zijn magische bossen, drukke dorpjes, complete steden die rondom kastelen zijn gebouwd en andere prachtige omgevingen te zien. De game heeft voor het eerst in de reeks echt een open spelwereld en spelers kunnen dan ook gaan en staan waar ze maar willen.

Spelers bepalen daarbij zelf wat voor soort held ze worden. Men bepaalt het uiterlijk van het personage, de kleding die men draagt en wat het personage zoal doet in het spel. Er zijn zwaarden, men kan magie gebruiken of juist met pijl en boog aan de slag gaan. Daarbij keren er diverse vijanden uit de vorige games terug, waaronder trollen en skeletten. Natuurlijk zijn er ook nieuwe vijanden, waaronder de Cockatrice - een grote, monsterlijke kip.

Net als in de oude games kunnen spelers zich ook vermaken met allerlei randzaken buiten het hoofdavontuur. Denk aan het kopen van een huis - of élk huis - of het vinden van een partner en met ze op date gaan. Het is ook mogelijk om meerdere partners te hebben, of juist te scheiden.

Er zijn meer dan duizend inwoners van Albion, en elk heeft een eigen rol in deze wereld, en een eigen routine. Elk personage is aanspreekbaar - inclusief ingesproken stemmen. Daarbij hebben de acties van spelers ook een groot effect op de andere personages: zo kan de speler een huisbaas worden en die verhuren, of andere inwoners zelfs op straat gooien. Spelers bouwen gedurende het spel een reputatie op, en alle inwoners reageren daar op hun eigen manier op.