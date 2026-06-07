Tijdens de Xbox Games Showcase werd een nieuwe trailer van Gears of War: E-Day getoond met uitgebreide gameplaybeelden. Daarbij werd de releasedatum van 6 oktober aangekondigd. Opvallend genoeg komt de game niet naar PlayStation 5, maar wel naar Xbox Series-consoles en pc.

In de nieuwe gameplaytrailer die tijdens de Xbox Games Showcase werd getoond, is te zien hoe Marcus Fenix - in reguliere kleding in plaats van zijn gebruikelijke beschermende pak - op straat tegen Locust vecht. Daar komen veel kogels, spectaculaire set-pieces en bloed bij kijken. De actie verplaatst zich in de tweede helft van de trailer naar een supermarkt, waar het schietgeweld voortduurt. De trailer eindigt met diverse shots uit de game.

Meteen na de Xbox Games Showcase werd een speciale livestream met meer beelden en informatie over Gears of War: E-Day uitgezonden. Die video is hieronder ook te zien.

Gears of War: E-Day werd vorig jaar tijdens de Xbox Games Showcase onthuld. Het gaat om een prequel op de langlopende Gears of War-serie, waarin spelers meekrijgen hoe de mensheid kennismaakt met de gevaarlijke Locust op de planeet Sera waar ze al snel mee in conflict komen.

Omdat de game zich voor de eerdere spellen afspeelt, spelen jongere versies van Marcus Fenix en Dom de hoofdrollen. De game wordt ontwikkeld door The Coalition, dat tegenwoordig hoofdverantwoordelijk is voor de Gears-franchise.