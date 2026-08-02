De eerder dit jaar aangekondigde prijsverhoging voor Xbox Series-consoles is gisteren doorgevoerd. Daarmee is duidelijk geworden dat de console in Europa nu tot 200 euro duurder is geworden.

Afgelopen juni kondigde Microsoft aan dat het vanaf 1 augustus de prijzen van de Xbox Series X- en S-consoles wereldwijd zou verhogen. Het bedrijf gaf toen alleen de nieuwe prijzen in dollars weer, maar nu de daadwekelijke prijsverhoging heeft plaatsgevonden zijn ook de europrijzen bekend.

Nieuwe Xbox-prijzen

Zo kost de goedkoopste Xbox Series-console, de Xbox Series S met 512 GB aan opslagruimte, nu 499,99 euro in plaats van 349,99 euro. De Xbox Series S met 1 TB aan opslagruimte is van 399,99 euro naar 599,99 euro gegaan.

Ook de Xbox Series X-consoles zijn in prijs gestegen. De Xbox Series X Digital met 1 TB aan opslagruimte kostte eerst 549,99 euro, maar nu 749,99 euro. Ook de Xbox Series X-console met 1 TB aan opslagruimte en een disdrive is met 200 euro in prijs gestegen: van 599,99 euro naar 799,99 euro.

Niet de eerste keer

Microsoft liet in juni al weten dat het genoodzaakt was om de prijzen te verhogen vanwege de stijgende kosten voor geheugen en opslag. "In tegenstelling tot smartphones, computers, speakers en andere consumentenapparatuur, worden consoles meestal niet met winst verkocht, maar zijn ze goedkoper dan de productiekosten."

Microsoft heeft de prijzen van Xbox-consoles vorig jaar ook al twee keer verhoogd vanwege vergelijkbare redenen. Daardoor zijn de moderne Xbox-consoles inmiddels honderden euro's duurder dan toen ze in 2020 uitkwamen.

Alle consoles moeten er aan geloven

Microsoft is niet het enige bedrijf dat genoodzaakt was de prijzen voor zijn spelcomputers te verhogen - ook Sony en Nintendo moesten er aan geloven. De geheugentekorten veroorzaakt door de toenemende populariteit treffen zo goed als alle bedrijven die consumententechnologie verkopen.