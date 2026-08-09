Hoewel Netflix samen met David Fincher aan een Amerikaanse editie van de hitserie Squid Game zou hebben gewerkt, zou dit project nu zijn geschrapt.

Squid Game is een populaire Zuid-Koreaanse serie die een hit was op Netflix. In de serie moeten deelnemers diverse spellen uitvoeren om kans te maken op een groot geldbedrag. De spellen kunnen echter een dodelijke afloop hebben, en gaan door tot er nog maar één deelnemer leeft.

Fincher aan het roer

Dankzij de populariteit van de serie overwoog Netflix ook een Amerikaanse spin-off van de serie. Deze zou zich afspelen in hetzelfde universum als de oorspronkelijke serie, maar zich dan in de VS afspelen. Niemand minder dan David Fincher (Fight Club, The Social Network, Seven) zou de regie op zich nemen.

Toch geen spin-off in de VS

Het lijkt er nu echter op dat de serie er nooit komt. Hoewel er eerst plannen waren om de opnames in febrauri van dit jaar van start te laten gaan, is dit nooit gebeurd. The Playlist heeft nu van bronnen vernomen dat Netflix diens plannen heeft veranderd. Hoewel het streamingbedrijf eerst enthousiast was over de spin-off van Fincher, zou dat enthousiasme nu wat zijn getemperd.

Een van de redenen zou bijvoorbeeld zijn dat het vrij lang duurde voordat het project van de grond kwam. Ook zou Netflix inmiddels ander management hebben, dat minder te spreken is over een dergelijk project. Fincher zou zich inmiddels daarnaast weer met andere projecten bezighouden - waaronder het aankomende vervolg op Once Upon a Time in Hollywood, genaamd The Adventures of Cliff Booth.

Meer Squid Game lijkt mogelijk