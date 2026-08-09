Netflix heeft een ludieke actie lopen: het bedrijf heeft in een reclamebord op Sunset Boulevard te Los Angeles een levend persoon geplaatst.

In het reclamebord is een man te zien die zogenaamd in zijn huis leeft. Te zien is hoe hij daar zit, en bijvoorbeeld maaltijden eet. Het gaat om een echt persoon en dus geen videobeelden. Hij kan ook contact onderhouden met voorbijgangers via een bord waar hij op kan schrijven.

Zover bekend hoeft de man gelukkig niet wekenlang in het reclamebord te leven. Het reclamebord stond er van 6 tot en met 8 augustus en is inmiddels als het goed is dus 'bevrijd'.

The Last House

Dit unieke reclamebord maakt onderdeel uit van de promotie van The Last House, een nieuwe film die eerder deze week op Netflix is verschenen. Afgelopen maanden gaven we er nog aandacht aan in de Streamingtips van deze week.

Zoals we in dat artikel schrijven over de film: "De sciencefiction-thriller The Last House volgt Jason (Wagner Moura), Riley (Greta Lee) en hun twee kinderen. Op een doodgewone dag blijkt het ineens onmogelijk voor alle leden van het gezin om de deur uit te stappen. Al snel komen ze erachter dat het niet alleen de deur is die niet open wil, ook de ramen zitten potdicht. Opgesloten in hun eigen huis zonder uitweg moeten ze samenwerken om te overleven. Terwijl hun voorraad van eten steeds kleiner wordt, proberen ze erachter te komen hoe ze de mysterieuze dreiging die hen gevangen houdt kunnen verslaan."