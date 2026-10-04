Windows verdeelt processortijd automatisch over actieve programma’s, maar een zwaar proces of een nukkige toepassing kan toch voor vertragingen zorgen. Process Lasso probeert dit op te lossen via uitgekiend procesbeheer en uitgebreide regels.

Specificaties Prijs: Gratis (met beperkingen)

Taal: Engels

OS: Windows

Website: www.bitsum.com

Gebruikers die de processen op hun systeem willen regelen, komen meestal niet verder dan het Taakbeheer van Windows, bij Processen en (in het contextmenu van) Details. De app Process Lasso begint ongeveer waar het Taakbeheer eindigt.

Slimme prioriteiten

De opvallendste functie van Process Lasso is ProBalance. Deze technologie grijpt automatisch in wanneer een proces buitensporig veel processorcapaciteit opeist. In plaats van zo’n proces af te sluiten, verlaagt de tool tijdelijk de prioriteit zodat andere toepassingen responsief blijven. Daarnaast biedt de applicatie een uitgebreid overzicht van alle actieve processen. Dat lijkt op Taakbeheer, maar met aanzienlijk meer mogelijkheden. Zo kun je permanente cpu-prioriteiten instellen, de ingebouwde efficiëntiemodus ook permanent in- of uitschakelen en processorcores toewijzen (affiniteit). Je kunt processen bovendien automatisch laten starten of juist beëindigen zodra bepaalde voorwaarden zijn vervuld.

Net gestart en ProBalance is al meteen in actie geschoten.

Automatisering

De grootste kracht van Process Lasso zit in de automatisering. Vrijwel alle instellingen kun je permanent koppelen aan een specifiek programma. Zo geef je een achtergrondtaak bijvoorbeeld een lage prioriteit, terwijl een videobewerker automatisch met hoge prioriteit start. De app biedt ook extra functies, zoals CPU Sets, waarmee je op moderne processors specifieke efficiëntiekernen (E-cores) kunt toewijzen.

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Interessant is bovendien de mogelijkheid om processen automatisch te beperken zodra ze te veel processorcapaciteit gebruiken of een bepaald aantal instanties overschrijden. Je kunt ook aangepaste energieprofielen laten activeren wanneer een specifieke applicatie start. Voor gevorderde gebruikers zijn er daarnaast zogeheten watchdog-regels, prestatieprofielen en uitgebreide logging.

Ondanks al deze mogelijkheden mag je niet altijd duidelijk merkbare prestatiewinsten verwachten, omdat Windows de voorbije jaren zelf sterk verbeterd is op het vlak van proces- en energiebeheer. Bovendien zijn in de gratis versie niet alle functies beschikbaar en oogt de interface vrij technisch, wat de app voor beginners minder toegankelijk maakt.

Een greep uit de vele (technische) opties.

Conclusie

Process Lasso is een krachtige tool, maar vooral interessant voor gevorderde gebruikers, gamers en streamers die regelmatig zware toepassingen gebruiken, veel programma’s tegelijk draaien of maximale controle willen over het processorgebruik. Wie geen idee heeft wat bijvoorbeeld hyperthreading, SMT of een JSON-regel is, zal er helaas niet het onderste uit de kan weten te halen.

Process Lasso 3,5 / 5 Score De Pluspunten Zeer uitgebreide opties

Automatische ProBalance-optimalisatie

Uitgebreide procesautomatisering De Minpunten Niet alle opties gratis

Technische interface

Effect soms beperkt merkbaar

In het kort Process Lasso is een Windows-tool voor gebruikers die meer controle willen over actieve processen dan Taakbeheer biedt. De functie ProBalance verlaagt tijdelijk de prioriteit van processen die buitensporig veel cpu-capaciteit opeisen. De software ondersteunt onder meer permanente cpu-prioriteiten, affiniteit, CPU Sets, energieprofielen, watchdog-regels en logging. Process Lasso krijgt een oordeel van 3,5 sterren en is vooral geschikt voor gevorderde gebruikers, gamers en streamers.