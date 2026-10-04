Specificaties 

Prijs: Gratis (met beperkingen)
Taal: Engels
OS: Windows
Website: www.bitsum.com

Gebruikers die de processen op hun systeem willen regelen, komen meestal niet verder dan het Taakbeheer van Windows, bij Processen en (in het contextmenu van) Details. De app Process Lasso begint ongeveer waar het Taakbeheer eindigt.

Slimme prioriteiten 

De opvallendste functie van Process Lasso is ProBalance. Deze technologie grijpt automatisch in wanneer een proces buitensporig veel processorcapaciteit opeist. In plaats van zo’n proces af te sluiten, verlaagt de tool tijdelijk de prioriteit zodat andere toepassingen responsief blijven. Daarnaast biedt de applicatie een uitgebreid overzicht van alle actieve processen. Dat lijkt op Taakbeheer, maar met aanzienlijk meer mogelijkheden. Zo kun je permanente cpu-prioriteiten instellen, de ingebouwde efficiëntiemodus ook permanent in- of uitschakelen en processorcores toewijzen (affiniteit). Je kunt processen bovendien automatisch laten starten of juist beëindigen zodra bepaalde voorwaarden zijn vervuld.

Net gestart en ProBalance is al meteen in actie geschoten.

Automatisering 

De grootste kracht van Process Lasso zit in de automatisering. Vrijwel alle instellingen kun je permanent koppelen aan een specifiek programma. Zo geef je een achtergrondtaak bijvoorbeeld een lage prioriteit, terwijl een videobewerker automatisch met hoge prioriteit start. De app biedt ook extra functies, zoals CPU Sets, waarmee je op moderne processors specifieke efficiëntiekernen (E-cores) kunt toewijzen.

Interessant is bovendien de mogelijkheid om processen automatisch te beperken zodra ze te veel processorcapaciteit gebruiken of een bepaald aantal instanties overschrijden. Je kunt ook aangepaste energieprofielen laten activeren wanneer een specifieke applicatie start. Voor gevorderde gebruikers zijn er daarnaast zogeheten watchdog-regels, prestatieprofielen en uitgebreide logging.

Ondanks al deze mogelijkheden mag je niet altijd duidelijk merkbare prestatiewinsten verwachten, omdat Windows de voorbije jaren zelf sterk verbeterd is op het vlak van proces- en energiebeheer. Bovendien zijn in de gratis versie niet alle functies beschikbaar en oogt de interface vrij technisch, wat de app voor beginners minder toegankelijk maakt.

Een greep uit de vele (technische) opties.

Conclusie 

Process Lasso is een krachtige tool, maar vooral interessant voor gevorderde gebruikers, gamers en streamers die regelmatig zware toepassingen gebruiken, veel programma’s tegelijk draaien of maximale controle willen over het processorgebruik. Wie geen idee heeft wat bijvoorbeeld hyperthreading, SMT of een JSON-regel is, zal er helaas niet het onderste uit de kan weten te halen.

Process Lasso

3,5 / 5Score

De Pluspunten

  • Zeer uitgebreide opties
  • Automatische ProBalance-optimalisatie
  • Uitgebreide procesautomatisering

De Minpunten

  • Niet alle opties gratis
  • Technische interface
  • Effect soms beperkt merkbaar
Kieskeurig.nl
Lenovo IdeaPad Slim 3 / 15AMN8 / 82XQ01CPMH
Lenovo
Lenovo IdeaPad Slim 3 / 15AMN8 / 82XQ01CPMH
€ 599,00
Coolblue.nl
Bekijk product
Samsung Galaxy Book4 / Galaxy Book4 / NP750XGK-KG1NL
Samsung
Samsung Galaxy Book4 / Galaxy Book4 / NP750XGK-KG1NL
€ 599,00
Coolblue.nl
Bekijk product
Apple MacBook / Neo / MHFH4N/A
Apple
Apple MacBook / Neo / MHFH4N/A
€ 795,00
Yorcom.nl
Bekijk product
In het kort

Process Lasso is een Windows-tool voor gebruikers die meer controle willen over actieve processen dan Taakbeheer biedt. De functie ProBalance verlaagt tijdelijk de prioriteit van processen die buitensporig veel cpu-capaciteit opeisen. De software ondersteunt onder meer permanente cpu-prioriteiten, affiniteit, CPU Sets, energieprofielen, watchdog-regels en logging. Process Lasso krijgt een oordeel van 3,5 sterren en is vooral geschikt voor gevorderde gebruikers, gamers en streamers.

Veelgestelde vragen

Wat doet procesbeheer in Windows?

Procesbeheer bepaalt hoe Windows de beschikbare processorcapaciteit, het werkgeheugen en andere systeembronnen verdeelt over actieve programma's. Windows regelt dit standaard automatisch, maar via Taakbeheer of gespecialiseerde software kun je processen bekijken, stoppen of bijsturen. Dat is vooral nuttig wanneer één programma veel cpu-kracht opeist of wanneer je wilt achterhalen waarom een pc traag reageert.

Hoe verschilt Process Lasso van Windows Taakbeheer?

Process Lasso gaat verder dan het standaard Taakbeheer doordat het instellingen blijvend aan programma's kan koppelen. Taakbeheer is vooral bedoeld om processen te bekijken, tijdelijk te stoppen of handmatig prioriteiten aan te passen. Process Lasso voegt daar automatische regels, ProBalance, cpu-affiniteit, energieprofielen en logging aan toe, waardoor het vooral interessant is voor gebruikers die terugkerend procesgedrag willen automatiseren.

Wat kost Process Lasso Pro?

Process Lasso heeft een gratis versie die onbeperkt bruikbaar is, maar niet alle geavanceerde functies omvat. Bitsum toont voor één pc onder meer een jaarlicentie van 24,95 dollar en een lifetime-licentie van 39,95 dollar, exclusief eventuele belastingen of tijdelijke kortingen. Voor thuisgebruik met meerdere pc's is er ook een licentievorm voor maximaal 5 pc's.

Welke gebruikers hebben het meest aan cpu-prioriteiten en affiniteit?

Cpu-prioriteiten en affiniteit zijn vooral nuttig voor gebruikers die zware taken naast elkaar draaien, zoals gaming, streaming, videobewerking, renderwerk of virtuele machines. Je kunt dan voorkomen dat een achtergrondproces de voorgrondtaak hindert. Voor normaal kantoorwerk, browsen en mailen levert handmatig tunen meestal weinig op, omdat moderne Windows-versies procesverdeling al behoorlijk goed regelen.

Waarom kan een pc traag blijven ondanks optimalisatiesoftware?

Een pc kan traag blijven omdat niet elk prestatieprobleem door procesbeheer komt. Een volle ssd, te weinig werkgeheugen, verouderde drivers, malware, thermische throttling of zware opstartprogramma's kunnen hetzelfde gevoel geven. Optimalisatiesoftware kan cpu-pieken temperen, maar lost geen hardwaretekort of defecte configuratie op. Begin daarom altijd met controleren welke bron echt wordt overbelast.