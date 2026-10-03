Take-Two Interactive en Rockstar Games voeren de marketing van het aankomende spel Grand Theft Auto 6 flink op: zo gaat het Amerikaanse NBA-basketbalteam Miami Heat tijdelijk 'Vice City' heten, vernoemd naar de fictieve versie van Miami waar de game zich afspeelt.

Op 18 november - op de vooravond van de release van Grand Theft Auto 6, dat op 19 november uitkomt voor PlayStation 5 en Xbox Series-consoles - wordt 'A Night in Vice City' georganiseerd. Dit betreft een wedstrijd tussen het Miami Heat-team en de Milwaukee Bucks.

Die avond zal het Miami Heat-team dus tijdelijk Vice City heten. Vice City is de naam van de stad waar Grand Theft Auto 6 zich afspeelt, gebaseerd op Miami. Daarbij zal de wedstrijd zich afspelen op een speciaal voor die avond gecreëerde 'Vice City Court'. Zelfs het tenue van de Miami Heat-spelers wordt aangepast om de tijdelijke naam weer te geven.

Dit alles vindt plaats in het Kaseya Center, het sportcentrum waar Miami Heat zijn wedstrijden speelt. Daar zullen ook andere activiteiten gerelateerd aan GTA 6 plaatsvinden, waaronder de verkoop van speciale Vice City-merchandise.

Het is een van de meer opvallende marketingacties voor de release van een computerspel. Vaak richt marketing zich op trailers en reclame, soms gepaard met merchandise, maar het tijdelijk hernoemen van een basketbalteam om de release van een game te promoten is vrij uniek.

Meer details over Grand Theft Auto 6

Eerder deze week werden er via een artikel van het gametijdschrift Game Informer nog nieuwe details over Grand Theft Auto 6 onthuld. Zo zijn er uiterst realistische weerseffecten in de game. Naast het zonnige klimaat waar Vice City en de staat Florida - de inspiratiebron voor deze locatie - bekend om staan, wordt ook de keerzijde van die pracht en praal overgeheveld naar GTA 6. Tropische stormen en orkanen komen aan bod in de game, en zijn zelfs fysiek te volgen.

Ook zijn er minstens 170 verschillende dieren in het spel. Hieronder vallen een flink aantal dieren die ook in het echte Florida te vinden zijn, zoals flamingo's, pelikanen, alligatoren, zeekoeien, iguana's, wilde katten - naast rustige katten in de stad - en makaak apen. In het water zijn tevens verschillende haaien, walvissen, kwallen, roggen en schildpadden onder ogen te komen.

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