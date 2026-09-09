Nintendo heeft een gloednieuwe Direct-presentatie uitgezonden, vol met updates en aankondigingen van aankomende games - waaronder Metroid Ravenous en een Kirby-openwereldgame.

Fatal Fury: City of the Wolves komt ook dit jaar nog naar Switch 2

Een remake van Yo-Kai Watch 2: Haunted Domain is in aantocht

Eerder zette Nintendo de remake van The Legend of Zelda: Ocarina of Time al uitgebreid in het zonnetje met een eigen Direct , waarmee het veertigjarige bestaan van die franchise werd gevierd. De algemene Direct-presentatie bood vervolgens drie kwartier aan trailers en aankondigingen vanuit zowel Nintendo zelf als verschillende partners. Al het nieuws staat hieronder op een rij.

Metroid Ravenous komt op 28 januari naar Switch 2

Nintendo heeft aangekondigd dat een nieuwe tweedimensionale Metroid-game, met de subtitel Ravenous, in januari van 2027 verschijnt. In dit vervolg op het geliefde Metroid Dread probeert de premiejager Samus nog altijd thuis te komen, maar ze is gestrand op een buitenaardse maan. Daar lijken mysterieuze figuren haar tegenwerken.

Om te ontsnappen lijkt Samus te 'voederen' op haar tegenstanders. In de beelden is te zien dat ze vijanden in essentie absorbeert, en dat haar uiterlijk daardoor stukje bij beetje wat monsterlijker wordt. Verder wordt er weer soepele platforming-gameplay getoond, en valt op dat je in één van de shots over de schouder van Samus kijkt in wat mogelijk een derdepersoonsperspectief is.

Openwereldgame Kirby and the World Beyond aangekondigd

Volgend jaar viert de Kirby-franchise diens 35e verjaardag, en als onderdeel daarvan komt de openwereldgame Kirby and the World Beyond uit. De eerste trailer toont een idyllische, kleurrijke wereld waarin Kirby vrij rond kan lopen en zweven, terwijl hij zoals gewoonlijk vijanden opzuigt om hun krachten te stelen.

Het roze blobje komt er daarentegen achter dat hij zich in een soort koepel bevindt, die hij met een gigantisch zwaard weet te doorbreken om een nog grotere wereld te onthullen.

Mario Kart World krijgt gratis SNES-banen in de VS-mode

Spelers van Mario Kart World kunnen vandaag aan de slag met banen die geïnspireerd zijn door tracks uit de originele Mario Kart-game. Deze tracks zijn te selecteren in de VS-mode, en bevatten tevens de vraagtekenblokken op de grond, in plaats van de welbekende, kleurrijke itemdozen die moderne Mario Kart-games gebruiken. Ook zijn er twee nieuwe trajecten voor de Knockout Tour-modus toegevoegd met deze update.

Nieuwe trailer en de releasedatum van de Monster Hunter: Wilds-port onthuuld

Er is een nieuwe trailer getoond van de aankomende Switch 2-versie van Monster Hunter Wilds, die op 4 december naar de console komt. De Ascendance-uitbreiding die tijdens de recente PlayStation State of Play werd onthuld komt later ook naar Switch 2.

Monster Hunter Wilds verscheen begin 2025 al voor PlayStation 5, Xbox Series X en pc. Ook werd recent de Ascendance-uitbreiding onthuld voor de game, die in 2027 moet verschijnen. Net zoals de voorgaande games in de reeks laat Monster Hunter Wilds spelers op monsters jagen. Daarbij zijn er meer details in de monsters en spelwereld aanwezig dan ooit tevoren. Nieuw is dat spelers een extra wapen mee kunnen dragen op hun mount tijdens het jagen, waardoor er meer keuze is in hoe een monster geveld wordt. Ook is er een speciale Focus-modus om zwakke plekken van monsters te vinden.

Populaire 'friendslop'-game Meccha Chameleon komt vandaag naar Switch 2

Friendslop is een verzamelterm voor relatief simpele indiegames die je veelal samen met vrienden speelt. Meccha Chameleon is in dit genre een van de meest recente hits. De game draait om verstoppen in verschillende omgevingen, waarbij spelers over zichzelf heen moeten kleuren en tekenen, om zo niet gevonden te worden. Nu kan Meccha Chameleon dus ook op een console gespeeld worden.

De Switch 2-versie ondersteunt crossplay met andere platformen, en je kunt gebruikmaken van de muisfunctionaliteit

Nieuwe content voor verschillende Nintendo-games getoond

Tijdens de Direct is aangekondigd dat de tweede contentupdate als onderdeel van de Pokémon Pokopia Expansion Pack later in 2026 uitkomt, en dat accessoires om jouw Ditto en andere Pokémon mee aan te kleden daarin centraal staan.

Meer Nintendo-games worden van updates voorzien, zo krijgt Hyrule Warriors: Age of Calamity een Definitive Edition voor Nintendo Switch 2. Alle dlc zijn in deze versie inbegrepen, met betere performance op de nieuwe console en een nieuwe moeilijkheidsgraad: Calamity Mode.

De remake van Star Fox: Lylat Wars - nu voornamelijk bekend als Star Fox (2026) - krijgt ook een gratis update, waarmee het onder andere mogelijk wordt om de Battle Mode met lokale splitscreen te spelen. Zo kunnen jij en drie vrienden tegelijkertijd knallen.

Nog meer trailers

Met een presentatie van drie kwartier komt er altijd bijzonder veel materiaal voorbij, dus hieronder staan de rest van de trailers en aankondigingen die in de Direct voorbij zijn gekomen.

Star Fox Adventures komt naar Gamecube Nintendo Classics

Pikmin 4 krijgt een Nintendo Switch 2-editie die op 12 november uitkomt

Professor Layton and the New World of Steam heeft eindelijk weer een releasedatum: 10 december

Silent Hill 2 Remake-ontwikkelaar kondigt Onyx: The Dark Grip aan

Disney Dreamlight Valley: The Keepsake Sea-uitbreiding komt in november uit

Bergbeklim-game Cairn klautert in 2027 naar Nintendo Switch 2

Resident Evil 2, 3 en 4 krijgen nieuwe edities op 16 oktober

Tomb Raider: Legacy of Atlantis komt ook naar Switch 2

Nintendo Switch Sports Resort toont freeroam op Wuhu Island

Persona 4 Revival komt op 20 mei ook naar Switch 2, Persona 6 ook bevestigd voor het platform

Kingdom Come: Deliverance 2 Royal Edition komt in 2027 naar Switch 2

Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion heeft nu een Switch 2-versie

Een remake van Yo-Kai Watch 2: Haunted Domain is in aantocht

Stage Fright van de Overcooked-makers getoond

De Switch 2-editie van Xenoblade Chronicles 3 bevat een Vampire Survivors-achtige modus

Ritmische game Ondeh Ondeh Kaya's Tasty Tale aangekondigd

Verkoop de Joker een klap: Lego Batman: Legacy of the Dark Knight komt op 18 september naar Switch 2

Proto Man onthuld voor Mega Man: Dual Override

Eternal Anima ziet eruit als een gelikte top-down rpg

Yu-Gi-Oh! Tag Force GX wordt op 16 februari neergelegd op Switch 2

Fire Emblem: Fortune's Weave nog een keer getoond voor release

The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered herbevestigd voor Switch 2

Danganronpa 2x2 komt op 14 januari uit

Fatal Fury: City of the Wolves komt ook dit jaar nog naar Switch 2

Schiet flink rond in Metal Slug Ultimate Collection

Romancing SaGa 3: Destinies United is ook nog onthuld