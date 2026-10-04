Het is vandaag Dierendag, dus we doen eens een product voor onze harige vriendjes. Deze Revo-loo One automatische kattenbak scoort een 8,1 bij ons Review.nl-testpanel. Vooral geurbeheersing, stille werking en tijdwinst vallen positief op. Toch zijn er ook kanttekeningen bij de app, het formaat en sommige onderdelen.

🔔 getest op review.nl Fabrikanten vertellen je wat een product kan. Echte gebruikers vertellen je wat het doet. Via Review.nl, het testpanelplatform van Kieskeurig.nl, testten tien consumenten de Revo-loo One automatische kattenbak thuis. Een opvallend divers panel: een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen, met leeftijden verspreid van 18 tot boven de 55. Dit zijn hun bevindingen.

Een automatische kattenbak klinkt als zo’n apparaat dat vooral veel belooft: minder scheppen, minder geur, meer gemak - dat soort dingen. Ons testpanel gebruikte de Revo-loo One in gewone huishoudens met één, twee of drie katten. De uitkomst is duidelijk positief, met een gemiddelde score van 8,1, maar niet kritiekloos. Dit is geen bescheiden gadget die je even in een hoek schuift, maar een grote zelfreinigende kattenbak die echt een eigen plek vraagt.

De Revo-loo One automatische kattenbak houdt geur goed binnen

De sterkste indruk van het testpanel gaat over geur. Meerdere testers merken dat de woonkamer, bijkeuken of hal minder naar kattenbak ruikt zodra de Revo-loo One het dagelijkse schepwerk overneemt. Het afval verdwijnt na gebruik in een afgesloten zak, waardoor vieze geurtjes minder snel door de ruimte trekken. Tester erpsjosje vat dat kort samen: "Groot genoeg en geen stank meer."

In de praktijk maakt dat vooral verschil bij meerdere katten. Wie nu één of twee keer per dag schept, merkt dat de bak langer fris oogt en ruikt. Helemaal geurvrij is hij niet: bij het legen van het afvalzakje komt volgens meerdere testers juist een flinke geurwolk vrij. Testpanel-lid Malkippetje noemt dat het grootste minpunt en schrijft dat de geur bij het legen behoorlijk heftig is. Zet de bak dus liever niet vlak naast de bank in de woonkamer.

"Het bespaart me niet alleen veel tijd, maar ook de stank. Ik houd veel van mijn katten maar het uitscheppen van de kattenbak vond ik echt een hels klusje." Een van onze testers

De stille werking valt positiever uit dan verwacht

Een draaiende kattenbakrobot kan katten afschrikken, zeker als ze nog nooit een elektrische kattenbak hebben gebruikt. Bij de Revo-loo One valt het geluid van het draaien volgens het panel mee. De bak is niet stil als een meubelstuk, maar de reiniging klinkt rustig genoeg om niet te storen in huis. Tester Karien Zengerink is daar uitgesproken over: "ik kan er letterlijk naast slapen zonder wakker te worden."

Dat helpt bij de gewenning. Sommige katten keken de eerste dag de kat uit de boom, andere stapten er vrijwel direct in. Een tester liet de oude bak nog twee dagen staan als vangnet, waarna de katten vanzelf overstapten. Die aanpak blijft verstandig: een automatische kattenbak mag gemak brengen, maar je kat bepaalt uiteindelijk het tempo. Zo zijn die beestjes nu eenmaal.

Automatische kattenbak is ruim, maar vraagt ook vloerruimte

De Revo-loo One is 58,4 centimeter hoog, 57,1 centimeter lang en 53,1 centimeter breed. Best een flinke jongen dus, en dat zie je meteen wanneer de doos opengaat. Testers met grotere katten, waaronder ragdolls en forse katers, waarderen de ruime binnenkant. Katten kunnen er één voor één goed in en hebben meer bewegingsruimte dan in veel compacte modellen. Tester Malkippetje schrijft: "De binnenruimte is erg ruim."

Die ruimte heeft wel een keerzijde. In een appartement of smalle hal voelt de bak al snel behoorlijk aanwezig, ook al ziet hij er strak en modern uit. Gebruiker Malkippetje vond hem bij het uitpakken zelfs wat lomp ogen, al voelde de bak volgens dezelfde tester wel stevig aan. Reken daarom niet alleen de buitenmaat, maar ook de loopruimte eromheen mee. Katten willen zonder gedoe naar binnen en naar buiten kunnen, en jij moet bovendien het zakje kunnen vervangen zonder half achter de bak te hoeven kruipen.

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De app is handig, maar niet voor iedereen duidelijk genoeg

De app is een van de redenen waarom de Revo-loo One meer is dan alleen een draaiende kattenbak. Je kunt meldingen ontvangen, gebruiksmomenten bekijken en het gewicht van je kat volgen. Voor baasjes die graag patronen zien, past dat in dezelfde categorie als andere slimme huisdiergadgets: handig als de data klopt en de bediening helder is.

Maar juist daar wringt het soms. Testers vinden de app niet altijd even gebruiksvriendelijk. Dgielkens noemt de Revo-loo One 'de beste kattenbak ooit', maar heeft alsnog één verbeterpunt: "De app mag wel in het Nederlands." Bij katten met ongeveer hetzelfde gewicht kan de bak bovendien moeite hebben om te herkennen welke kat erop is geweest. De fabrikant biedt weliswaar identificatiebandjes aan, maar die zitten niet standaard in de doos. Wil je de gezondheidsfunctie dus serieus gebruiken bij meerdere katten, dan moet je daar rekening mee houden.

Schoonmaken kost minder tijd, maar verdwijnt niet helemaal

Het grootste dagelijkse voordeel blijft dat je minder vaak hoeft te scheppen. De bak reinigt na gebruik automatisch en houdt het grit daardoor zichtbaar netter. Testers met meerdere katten noemen dat een opluchting, zeker wanneer de kattenbak normaal gesproken snel vies wordt. MerelM schrijft dat het bijvullen van het grit en vervangen van het vuilniszakje simpel en goed te doen is. Een andere tester omschrijft vooral de rust van minder kattenbakwerk: "Ik had niet verwacht hoeveel rust het zou geven om niet meer dagelijks met de kattenbak bezig te hoeven zijn."

"Zelfs met drie katten heb ik geen last meer van nare geurtjes. De bak wordt na elke beurt grondig schoongemaakt en is 99% van de tijd brandschoon." Tester Karien

Toch is onderhoud niet helemaal verleden tijd. Een van de testers merkte ontlasting op die sporen achterlaat in de ronde binnenbak, vooral wanneer de kat zijn behoefte minder goed begroef. Ook zien we regelmatig opmerkingen over de elastieken rond het afvalzakje: het vastzetten vraagt wat handigheid en bij één tester gingen ze snel kapot. Wie huisdieren heeft, weet dat schoonhouden nooit bij één apparaat stopt; ook uitloop van grit en haren zorgen doorlopend voor werk. Voor dat laatste zijn een robotstofzuiger voor huisdieren en goed onderhoud aan je stofzuigerborstel geen overbodige luxe, zeker als je ook dierenharen uit je stofzuigerborstel moet halen.

Voor wie is de Revo-loo One automatische kattenbak vooral geschikt?

De Revo-loo One past het best bij huishoudens met genoeg ruimte, één of meerdere katten en een baasje dat vooral minder dagelijks schoonmaakwerk wil. Grote katten lijken er volgens het panel goed in te passen. De stille werking en geurbeheersing maken hem aantrekkelijk voor woonkamers, bijkeukens en werkkamers waar een gewone open kattenbak snel opvalt.

Heb je een kleine woning, een kat die snel schrikt of verwacht je dat een automatische kattenbak nooit meer stinkt, dan moet je voorzichtiger zijn. Het testpanel is positief, maar noemt precies de punten die bij dit type product het verschil maken: formaat, appbediening, zakjes wisselen en de kwaliteit van kleine onderdelen. De Revo-loo One neemt vooral het dagelijkse scheppen uit handen, niet alle kattenbaktaken.

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In het kort De Revo-loo One automatische kattenbak krijgt van ons testpanel een 8,1 op basis van 10 testers. De grootste pluspunten zijn geurbeheersing, stille werking, ruime binnenruimte en minder dagelijks schepwerk. De belangrijkste minpunten zijn het grote formaat, de geur bij het legen van het afvalzakje, de app en kwetsbare onderdelen zoals elastieken. De Revo-loo One is vooral geschikt voor kattenbaasjes met genoeg ruimte die gemak belangrijker vinden dan een volledig onderhoudsvrije kattenbak.