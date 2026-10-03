Apple zou aan een nieuwe smarthomecamera werken die geen beelden opneemt - in plaats daarvan zou er gebruik worden gemaakt van infrarood sensoren en AI.

Dat meldt Bloombergs Apple-expert Mark Gurman in zijn Power On-podcast. De kleine camera, die de codenaam J450 zou dragen, zou geen beelden opnemen - in tegenstelling tot de meeste andere smarthomecamera's.

De nieuwe camera's zouden infrarood sensoren gebruiken om vast te leggen wanneer iemand een kamer binnenkomt. Daarbij zou ook vastgelegd worden wie die persoon is. Dat kan bijvoorbeeld helpen om te checken of het iemand is die daadwerkelijk in het huis woont - voor de veiligheid - of muziek af te spelen die bij de muzieksmaak van de persoon past. Ook zou de camera bijvoorbeeld lichten uit kunnen doen wanneer iemand de kamer weer verlaat.

Het idee is dat mensen meerdere van deze camera's in het huis plaatsen voor beveiliging en extra diensten. Wel zouden er beschrijvingen in tekst naar de gebruiker worden verstuurd.

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Vernieuwd Homekit-ecosysteem

De nieuwe camera, die volgens geruchten al op 13 oktober zou kunnen verschijnen, maakt volgens Gurman onderdeel uit van een nieuw ecosysteem dat Apple rondom smarthomes creëert. Op dit moment gebruikt Apple Homekit als ecosysteem om gebruikers smarthomeaspecten te laten besturen.