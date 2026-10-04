Wat betekent GOTY bij games? GOTY betekent Game of the Year en wordt gebruikt voor de beste of meest opvallende game van een bepaald jaar. Er bestaat niet 1 officiële GOTY: media, juryshows en gameplatforms kunnen allemaal hun eigen winnaar kiezen. Daardoor kan dezelfde game bij de ene prijsuitreiking winnen en bij een andere lijst ontbreken. Voor spelers is GOTY vooral handig als verzamelterm voor jaarlijstjes, discussies en koopadvies.

Welke console is goedkoper voor multiplatformgames, PS5 of Switch 2? Vergelijk altijd de totaalprijs: console, gameprijs, online abonnementen, opslag en eventuele accessoires. Nintendo heeft de Europese adviesprijs van de Switch 2 op 1 september 2026 aangepast naar 499,99 euro. PS5-prijzen verschillen sterker per model, bundel en winkel. Bij multiplatformgames is de goedkoopste keuze dus niet automatisch de console met de laagste aanschafprijs, maar de combinatie waarop jij de meeste games echt gaat spelen.

Hoe kies je tussen PS5 en Switch 2 voor een remaster? Kies PS5 als je vooral op een tv speelt en waarde hecht aan beeldkwaliteit, prestaties en een vaste woonkameropstelling. Kies Switch 2 als draagbaar spelen belangrijk is, bijvoorbeeld op de bank, onderweg of in tabletop-modus. Bij een remaster draait de keuze vaak minder om de game zelf en meer om je speelritme: lange sessies op groot scherm voelen anders dan korte, flexibele sessies op een handheld.