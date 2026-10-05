Jagex heeft afgelopen weekend tijdens FuneFest in Birmingham Runescape 4 aangekondigd. Volgens de ontwikkelaar gaat het om een tijdelijke naam - de echte naam wordt nog onthuld.

Een eerste teaser trailer van de nieuwe mmo die ooit als uitbreiding op Dragonwilds begon werd afgelopen weekend ook getoond. Daarbij werd bekendgemaakt dat de nieuwe game draait op Unreal Engine, wat voor betere graphics dan de voorgaande delen moet zorgen.

Runescape 4 voor pc speelt zich af in de wereld van Gielinor tijdens de Sixth Age, na de gebeurtenissen uit Dragonwilds en de vernietiging van Dragon Queen Kuldra. De game is gesitueerd in Ashenfall, maar volgens Jagex moeten er in de loop der tijd meer locaties bijkomen - zowel bekende als nieuwe omgevingen.

Runescape 4 moet overigens niet bestaande Runescape-games vervangen. Die blijven daarnaast bestaan. Denk aan Runescape, Old School Runescape en Dragonwilds. Het is nog niet bekend wanneer Runescape 4 uitkomt, maar Jagex claimt dat dit nog wel enkele jaren kan duren. Dat de game nu toch al is aangekondigd, komt omdat de ontwikkelaar nauw wil samenwerken met fans van de reeks.

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Runescape Reignited komt in december uit

Tijdens RuneFest werden er ook meer aankondigingen gedaan. Zo werd bekendgemaakt dat het eerder onthulde Runescape Reignited op 2 december uitkomt. Runescape Reignited is een beetje vergelijkbaar met World of Warcraft Forever, waarbij mensen die met Runescape gestopt zijn toch mogelijk weer overgehaald worden om te gaan spelen.