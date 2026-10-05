Google lijkt aan een nieuwe wearable te werken genaamd dit Fitbit Edge. Na eerdere geruchten zijn er nu bij winkels vermeldingen van de fitnessarmband opgedoken.

In augustus lekte er al marketing voor de Fitbit Edge, maar nu heeft Android Headlines foto's van de armband gedeeld die het blijkbaar van vermeldingen in online winkels heeft gehaald.

De Fitbit Edge lijkt een beetje op de Pixel Watch 5, maar met een ovaal scherm in plaats van een ronde. De Edge lijkt de Fitbit Charge te gaan vervangen, waar het meest recente model in 2023 van uitkwam.

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Minder notificaties

De Fitbit Edge lijkt dan ook veel features te delen met de Charge. Het gaat om een fitnessarmband met een relatief klein scherm, tot zeven dagen aan batterijduur en toegang tot verschillende apps zoals YouTube Music en Google Maps. Ook kan men notificaties ontvangen, al wordt dit niet zo uitgebreid als met de Pixel Watch.

Verder moet de armband natuurlijk de gebruikelijke fitnessfeatures bevatten die ook op de Fitbit Air en Pixel Watch 5 zitten. Denk aan een GPS en automatische activiteitherkenning. Doordat het minder opties dan de Pixel Watch biedt, moet de armband de drager minder afleiden, maar toch de nodige informatie bieden.

Wanneer komt de Fitbit Edge uit?